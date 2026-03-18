TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) instaló un espacio, denominado Mesa Naranja para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, un mecanismo de coordinación interinstitucional orientado a fortalecer las acciones de prevención, atención y erradicación de ese delito en el estado.

Rebeca Barrera Amador, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó el modelo de Mesa Naranja, enfocado en la articulación de esfuerzos interinstitucionales para generar estrategias integrales que garanticen los derechos políticos de las mujeres.

En esa presentación realizada en la sede del TEECH, Magali Anabel Arellano Córdova, magistrada presidenta de esa institución y de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, A.C., destacó que ese esfuerzo representa un avance hacia una democracia más incluyente, donde las mujeres tengan la alternativa de ejercer plenamente sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad y libres de violencia.

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Otra participante, la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, enfatizó en la importancia de fortalecer la respuesta institucional ante la violencia política de género, especialmente en las demarcaciones municipales.

Dulce María Rodríguez Ovando, secretaria general de Gobierno y Mediación, reiteró el respaldo del gobierno estatal a las acciones de la Mesa Naranja para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, que "son prioritarias en la agenda pública".

Dicha mesa funcionará como un espacio de diálogo y coordinación para proteger los derechos políticos de las mujeres y fortalecer la democracia libre de violencia en Chiapas.

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Como parte central del acto, se firmó el compromiso para la prevención de la violencia de género, con presidentes municipales, hombres y mujeres, de Tapalapa, Juárez, Emiliano Zapata, Tuxtla Gutiérrez, Villacorzo, Chenalhó, Acapetahua, Ixtacomitán, Jitotol, Yajalón, Chilón, Suchiapa, Acala, Rincón Chamula y Chiapilla.

Estuvieron, además, la ex titular del TEECH y actual magistrada de esa institución, Sofía Ruíz Olvera, autoridades electorales, representantes de instituciones públicas estatales, regidoras, síndicas, organizaciones feministas, empresarias y otros, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer mecanismos institucionales en la prevención de la violencia de género.

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