Cuernavaca, Mor. - Desde hace un año, el Cabildo de Amacuzac, municipio limítrofe con el estado de Guerrero, sesiona sin el regidor Roberto Ochoa Dircio, reportado como desaparecido desde el 6 de marzo de 2025.

Hasta ahora no se conoce una reacción institucional del Ayuntamiento, presidido por Noé Reynoso Nava, surgido del PT, el mismo instituto político que cobijó al exdiputado local Alfonso Miranda Gallegos, preso actualmente por sus vínculos con el narcotráfico.

El caso del regidor fue expuesto por su compañera Patricia Cambray Montufar, y describió un contexto de amenazas, presiones políticas y conflictos dentro del Cabildo.

La regidora afirma que, antes de desaparecer, Ochoa Dircio se negó, junto con ella, a aprobar decisiones impulsadas por el presidente municipal, Noé Reynoso Nava.

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“Tenían la amenaza de muerte… que podían levantar a su familia”, declaró la regidora y señaló que su compañero terminó firmando documentos bajo ese contexto. Días después, desapareció.

Cambray señala que solicitó que el Cabildo actuara institucionalmente y la respuesta fue negativa. “Le pedí al presidente (Noé Reynoso) que metiéramos denuncia… y me dijo: ‘no es necesario, él se lo buscó’”, afirmó.

De acuerdo con lo expuesto en una conferencia, la denuncia formal habría sido presentada por familiares, no por el órgano de gobierno al que pertenecía la persona víctima.

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La regidora Cambray, la síndica de Amacuzac, Azucena Ortega y el tesorero Alejandro Bladimir, también expusieron en la conferencia de prensa que las acusaciones de extorsión en su contra hechas por el alcalde de ese municipio, Noe Reynoso Nava, son consecuencia de la detección de presuntos desvíos por alrededor de 22 millones de pesos.

El tesorero municipal atribuyó la tensión con el alcalde a que tras hacerse públicas las preguntas irregularidades, el edil “les tomó odio” y es una persona de "alto peligro".

El tesorero enumeró anomalías como la ejecución de caminos de saca cosechas que no existen, la emisión de facturas por la compra de artículos que nunca fueron entregados, así como un posible uso indebido de recursos del Fortamun destinados al rubro de seguridad.

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