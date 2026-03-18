Guanajuato, Gto.- La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios llevó ante un juez a Edgar Enrique “N”, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Andrea de 18 años y Nayeli de 24 años, encontradas muertas la noche del 14 de marzo de 2026 en el libramiento Huanímaro-Pueblo Nuevo, en el estado de Guanajuato.

Tras una protesta de familiares y amigos y el reclamo de justicia por el atroz crimen, la Fiscalía General del Estado informó que el presunto feminicida fue vinculado a proceso penal y aseveró que el hecho no quedará impune.

Andrea y Nayeli presuntamente fueron asesinadas a golpes y les pasaron por encima un vehículo. Sus cuerpos fueron tirados en el crucero cercano al Hospital Comunitario de Huanímaro.

En las redes sociales se compartió una imagen que anuncia la Marcha por la Justicia para Andrea y Nayeli el domingo próximo a las 13:00 horas en la plaza principal de Huanímaro; se pide vestir de morado y levantar la voz en Huanímaro. “Por ellas, por nosotras y por todas exigimos verdad y justicia”, dice.

Lee también Madres Buscadoras de Jalisco localizan cuerpos en predio que había sido revisado por autoridades; jóvenes desaparecieron en diciembre de 2025

Vinculan a proceso a presunto feminicida de 2 jovencitas en Guanajuato; familia convoca protesta para exigir justicia. Foto: Especial.

Este miércoles la Fiscalía General del Estado desplegó una célula de trabajo ministerial en el sitio del hallazgo, en donde peritos y agentes de Investigación Criminal procesaron la escena bajo los protocolos de perspectiva de género, resguardando en todo momento la dignidad y memoria de las víctimas.

“Gracias a la pronta intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaron la detención inicial, y al exhaustivo trabajo jurídico y científico desarrollado por esta representación social, se recabaron las pruebas periciales y testimoniales necesarias para acreditar la probable participación del imputado (Edgar Enrique “N”) en este delito”.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado señaló que no se escatimarán esfuerzos para que el proceso judicial culmine en una sentencia ejemplar, garantizando que este hecho no quede impune y se haga justicia pronta y expedita en favor de las víctimas.

Reiteró que condena enérgicamente estos actos de violencia y reafirma su compromiso inquebrantable con las familias de las víctimas.

Lee también Continúa grave periodista oaxaqueño, víctima de ataque armado; familia espera que sea recibido en hospital de primer nivel

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr