Culiacán. - En el interior de una vivienda en ruinas de la colonia Diez de Mayo, la cual el año pasado en dos ocasiones fue blanco de ataques a balazos y de actos vandálicos, fueron rescatados restos humanos, presuntamente femeninos, por lo que la Fiscalía General del Estado le practicara estudios de genética forense.

Derivado de reportes de vecinos de la calle Jazmín sobre la emanación de olores fétidos de la vivienda derrumbada, a causa de los ataques a balazos de que fue objeto el año pasado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y peritos de la Fiscalía con maquinaria pesada lograron encontrar restos humanos.

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Las autoridades judiciales no revelaron mayores detalles del hallazgo en dicho inmueble, el cual fue señalado como parte de la guerra que libran dos grupos delictivos que operaban como un dispensario con venta de drogas.

Cabe señalar que en uno de los ataques a balazos que fue objeto esta vivienda en el mes de junio del 2025, se reportó a las líneas de emergencia la muerte de una joven mujer, sin mayores datos sobre su identidad, sin que las autoridades judiciales en sus peritajes encontraran evidencias de personas fallecidas.

Se espera que con los trabajos de genética forense que se van a practicar a los restos humanos se logre identificar a la víctima y determinar las posibles causas de su muerte.

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afcl