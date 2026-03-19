Culiacán, Sin. - Una sentencia de 26 años y ocho meses de prisión y el pago del equivalente a 500 UMA, fue impuesta por un juez de control y enjuiciamiento, a Miguel “N”, declarado penalmente responsable del delito de femicidio agravado en grado de tentativa.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, el pasado 23 de febrero del 2025, Miguel "N" acudió al domicilio de su víctima, en el municipio de Ahome, cuya identidad se mantiene en reserva, y le insistió de que le abriera la puerta.

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El hombre, al tenerla enfrente, le golpeó diversas partes del cuerpo y le lanzaba amenazas de muerte. La agredida tuvo que fingir que no había sobrevivido a la agresión, por lo que el sujeto huyó rápidamente del lugar.

Al percatarse que Miguel “N” había huido del lugar, la mujer salió de su casa y solicitó auxilio, por lo que fue llevada a un hospital, donde fue atendida y presentó la denuncia respectiva.

En la sentencia dictada de 26 años 8 meses de prisión, el juez declaró al sujeto culpable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, el pago de 333 días de multa, la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, someterse a un tratamiento psicológico y cubrir como daño moral, el equivalente a 500 UMA.

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