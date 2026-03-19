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Culiacán, Sin. - Una sentencia de 26 años y ocho meses de prisión y el pago del equivalente a 500 UMA, fue impuesta por un juez de control y enjuiciamiento, a Miguel “N”, declarado penalmente responsable del delito de .

Según la investigación de la , el pasado 23 de febrero del 2025, Miguel "N" acudió al domicilio de su víctima, en el municipio de Ahome, cuya identidad se mantiene en reserva, y le insistió de que le abriera la puerta.

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El hombre, al tenerla enfrente, le golpeó diversas partes del cuerpo y le lanzaba amenazas de muerte. La agredida tuvo que fingir que no había sobrevivido a la agresión, por lo que el sujeto huyó rápidamente del lugar.

Al percatarse que Miguel “N” había huido del lugar, la mujer salió de su casa y solicitó auxilio, por lo que fue llevada a un hospital, donde fue atendida y .

En la sentencia dictada de 26 años 8 meses de prisión, el juez declaró al sujeto culpable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, el pago de 333 días de multa, la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, someterse a un tratamiento psicológico y cubrir como daño moral, el equivalente a 500 UMA.

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dmrr/cr

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