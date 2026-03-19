Cuernavaca, Mor. - A dos semanas de que la estudiante Karol Toledo, perteneciente a la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec de la UAEM, fue localizada sin vida y con huellas de violencia extrema en el municipio de Coatetelco, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la investigación como homicidio doloso y no como feminicidio.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano y evitó revelar detalles técnicos para no comprometer el proceso; solo señaló que las indagatorias están “avanzadas” y bajo la estricta responsabilidad del organismo procurador de justicia.

“Te puedo decir que el homicidio de Karol en un principio se tiene como homicidio doloso, al momento y todavía no se configura el delito de feminicidio, y será la Fiscalía General del Estado, quien dé esta situación conforme avancen las investigaciones”, dijo el jefe policiaco.

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La desaparición de Karol, ocurrida el pasado 2 de marzo, y el posterior hallazgo de su cuerpo tres días después, detonó una crisis de seguridad universitaria que hasta el momento no ha derivado en órdenes de aprehensión. Antes desapareció su compañera de universidad Kimberly, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente sin vida.

Por su lado, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar participó en el “Encuentro Nacional 2026: Investigación y Persecución de Desaparición de Personas” de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y ahí reiteró la disposición de la fiscalía morelense para fortalecer las acciones de búsqueda de personas no localizadas y que exista justicia para las víctimas directas e indirectas de ese delito.

Blumenkron refrendó el compromiso de la FGE Morelos para trabajar de manera interinstitucional con los órdenes de gobierno, en busca de una mejor procuración de justicia para la entidad y todo el país.

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