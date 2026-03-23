Morelia, Michoacán.- Un juez de control del estado de Michoacán, dejó en libertad a los 11 policías municipales de Ecuandureo, detenidos el pasado 24 de febrero, luego de que participaran en los narcobloqueos que realizó el Cártel Jalisco Nueva Generación, tras el abatimiento dos días antes de su líder, Rubén Oseguera Cervantes.

El juez, les concedió la suspensión del proceso y les dictó la libertad condicional.

Los 11 implicados, fueron condicionados a residir en un lugar determinado; (en el domicilio proporcionado a este órgano jurisdiccional); abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas y prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública (una vez a la semana en el municipio de Zamora).

Con relación a lo anterior, el juez ordenó, que la Dirección de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso deberá de fijar la actividad, lugar y horarios, debiendo informarlo a este órgano jurisdiccional para notificar a los imputados y partes técnicas.

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Por tanto, determinó que, los imputados, quedan sometidos a la vigilancia y supervisión de la unidad de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso durante seis meses, por lo que deberán firmar una vez a la semana y abstenerse de viajar al extranjero.

Alto mando y 10 policías detenidos por narcobloqueos

El pasado 24 de febrero, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, detuvo al director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés N y a 10 elementos más, que trabajaban presuntamente para la organización criminal que lideraba el ya abatido, Rubén Oseguera Cervantes, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La captura del mando policial y 11 de sus oficiales, fue realizada mientras el personal de la Guardia Civil realizaba un operativo en la zona donde grupos criminales habían realizado quemas de vehículos y bloqueos en respuesta al abatimiento de "El Mencho".

Cuando los oficiales de la SSP Michoacán, circulaban sobre la calle Lázaro Cárdenas de ese municipio, dieron alcance a dos vehículos con gente armada, encapuchados y que no portaban insignias de alguna corporación.

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Uno de los ocupantes se presentó como Jorge Andrés N, director de Seguridad Pública Municipal.

Al ser revisados, la SSP Michoacán, les encontró droga, insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación y diferentes teléfonos celulares en los que tenían un grupo de WhatsApp para filtrar información operativa, compartir recorridos y alertar sobre movilización de fuerzas estatales y federales, a la organización criminal.

Los 11 detenidos (10 originarios del estado de Jalisco y uno de Ecuandureo), fueron presentados a la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, donde se resolverá su situación jurídica inmediata.

Ese grupo de elementos policiales locales, son investigados también por su presunta participación en los narcobloqueos y quema de vehículos, así como ataques a las autoridades estatales y federales, como respuesta al abatimiento de Rubén Oseguera.

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