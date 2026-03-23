Al señalar que "Ya hay delito penal en este caso", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir en las investigaciones de un derrame de petróleo de un barco privado en el Golfo de México.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que este derrame no fue ocasionado por Petróleos Mexicanos (Pemex), pero está ayudando en la limpieza en las aguas del Golfo y de las playas de Veracruz y Tabasco.

"Hubo un derrame de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso.

"Entonces no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas", indicó.

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La Mandataria federal indicó que pidió a Víctor Rodríguez Padilla, titular de Pemex, que se fuera personalmente a revisar la situación y ver si se requieren más recursos en la limpieza.

"Y aparte está lo que ocurrió fuera de la refinería Olmeca Dos Bocas que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menos. Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo este derrame y que Pemex está ayudando a limpiar".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) también está ayudando en la limpieza.

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Indicó que se ayudará a los pescadores afectados por este derrame, pero indicó que es la empresa dueña del barco es quien tiene que resarcir las afectaciones, y las consecuencias en términos administrativos e incluso penales.

"Resarcir el daño a los pescadores, prestadores de servicios, ¿quién lo va hacer, la empresa o el gobierno va a dar un apoyo?", se le preguntó.

"Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños. Por eso tiene que haber la certeza de quién fue quién provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa e incluso penales que sería la Fiscalía", respondió.

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