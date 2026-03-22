Más Información

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

EN VIVO: Guerra en Irán genera tensión por apertura del estrecho de Ormuz; sigue aquí cada detalle del conflicto

EN VIVO: Guerra en Irán genera tensión por apertura del estrecho de Ormuz; sigue aquí cada detalle del conflicto

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

La () informó que el sábado 21 de marzo se registró un incendio en el paraje Ciénega Grande, en la alcaldía Xochimilco, que afectó aproximadamente 7.95 hectáreas de vegetación tipo tule.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que el fue detectado a las 15:40 horas, por lo que se activó de inmediato el despliegue de brigadas de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) y de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), quienes llegaron al sitio a las 16:25 horas.

Explicó que los trabajos iniciaron a las 16:28 horas, logrando el control del incendio a las 18:30 horas y un 90% de liquidación a las 20:30 horas.

Lee también

La extinción total se reportó a las 22:09 horas.

Agregó que participaron 42 elementos, con apoyo de pipas de agua y unidades especializadas con brigadas de DGCORENADR y personal de Protección Civil de la demarcación, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]