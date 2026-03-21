La tarde de este sábado se registró un incendio en un edificio de la alcaldía Cuauhtémoc, el fuego fue sofocado por bomberos, quienes rescataron a un perrito al interior del inmueble.

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el siniestro ocurrió en el séptimo piso de un edificio en la calle Orizaba, esquina con Querétaro, en la colonia Roma.

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Cuando los “vulcanos” llegaron al lugar sofocaron el fuego, luego de varios minutos de trabajo.

Tras ingresar al departamento, rescataron a un canino de talla mediana.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local dijo que se evacuaron a 30 personas en el lugar como medida preventiva.

No se reportaron heridos en el incendio.

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