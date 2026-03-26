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La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) puso en adopción a más de 150 perritos que tiene a su resguardo, luego de haber sido rescatados de una vida de maltrato y abandono.

La SSC comunicó que el está disponible en la página oficial de la dependencia o se pueden visitar las instalaciones de la BVA, ubicadas en la avenida Manuel Ávila Camacho sin número, colonia Ciénega Grande, en Xochimilco, los 365 días del año, en un horario de 9 a 18 horas.

¿Qué necesito para adopatar a un perito?

Para se requiere comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono), una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia) y llenar el formulario de adopción.

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Además, la mencionó que la adopción cuenta con un protocolo de seguimiento, en el cual se harán visitas para conocer cómo se está adaptando la mascota a su nuevo hogar, a fin de asegurar su bienestar.

También se busca que el perrito llegue a un domicilio donde no haya más peludos para tener toda la atención necesaria.

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Una vez que se cumplieron los requisitos de adopción, elementos de la BVA llevarán al perrito al domicilio de los adoptantes para corroborar que es adecuado para la especie, para evitar que vuelva a pasar por una vida de maltrato.

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mahc/LL

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