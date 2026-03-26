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El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que, en coordinación con autoridades federales y locales, estarán vigilando y supervisando, como primer contacto, el hotel de concentración en donde estará la selección de Portugal, que este sábado enfrentará a México en la reinauguración del Estadio Azteca.
En rueda de prensa, detalló que estarán 60 elementos de la Policía Auxiliar apoyado en los circuitos de seguridad que se colocarán en un hotel de Santa Fe, en donde pernoctará la selección lusa por dos noches.
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Precisó que los elementos de la alcaldía realizarán un acompañamiento a la selección portuguesa desde que ingresen a territorio de Álvaro Obregón y hasta que salgan de la misma.
Adelantó que ya tiene información de que otras selecciones se hospedarán en Santa Fe durante el mundial por lo que coadyuvaran con las autoridades federales y locales en los operativos de seguridad que se implementen.
LL
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