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En el marco de la reapertura del Estadio Banorte, que será inaugurado con un partido amistoso entre las selecciones de este sábado 28 de marzo, el Metrobús informó que brindará servicio especial en la Línea 5.

La directora general del Metrobús, Rosario Castro, dio a conocer a través de sus redes sociales que la Línea 5, que corre de Preparatoria 1 a Río de los Remedios, extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 horas.

Recordó que, de manera habitual, las líneas 1, 2 y 7 también operan hasta la 1:00 de la mañana los viernes y sábados.

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"En el marco de la reapertura del #EstadioCiudadDeMéxico, @MetrobusCDMX suma opciones de movilidad y este sábado 28 de marzo la

Línea 5 brindará servicio hasta la 1 am, igual que las Líneas 1, 2 y 7", indicó en su cuenta de x.

Recordó que durante el evento no habrá acceso al estadio en automóvil, por lo que se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público.

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mahc

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