Más Información
Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales
Noelia Castillo recibe la eutanasia; la joven falleció este jueves en España tras librar una batalla legal
En el marco de la reapertura del Estadio Banorte, que será inaugurado con un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal este sábado 28 de marzo, el Metrobús informó que brindará servicio especial en la Línea 5.
La directora general del Metrobús, Rosario Castro, dio a conocer a través de sus redes sociales que la Línea 5, que corre de Preparatoria 1 a Río de los Remedios, extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 horas.
Recordó que, de manera habitual, las líneas 1, 2 y 7 también operan hasta la 1:00 de la mañana los viernes y sábados.
Lee también Profeco intensifica vigilancia rumbo al Mundial 2026; operativos buscan frenar abusos en precios y servicios
"En el marco de la reapertura del #EstadioCiudadDeMéxico, @MetrobusCDMX suma opciones de movilidad y este sábado 28 de marzo la
Línea 5 brindará servicio hasta la 1 am, igual que las Líneas 1, 2 y 7", indicó en su cuenta de x.
Recordó que durante el evento no habrá acceso al estadio en automóvil, por lo que se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público.
Trabajadoras sexuales bloquean Calzada de Tlalpan en protesta por obras; hay serias afectaciones vehiculares
mahc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]