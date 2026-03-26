En el marco de la reapertura del Estadio Banorte, que será inaugurado con un partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal este sábado 28 de marzo, el Metrobús informó que brindará servicio especial en la Línea 5.

La directora general del Metrobús, Rosario Castro, dio a conocer a través de sus redes sociales que la Línea 5, que corre de Preparatoria 1 a Río de los Remedios, extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 horas.

Recordó que, de manera habitual, las líneas 1, 2 y 7 también operan hasta la 1:00 de la mañana los viernes y sábados.

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"En el marco de la reapertura del #EstadioCiudadDeMéxico, @MetrobusCDMX suma opciones de movilidad y este sábado 28 de marzo la

Línea 5 brindará servicio hasta la 1 am, igual que las Líneas 1, 2 y 7", indicó en su cuenta de x.

Recordó que durante el evento no habrá acceso al estadio en automóvil, por lo que se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público.

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