México afronta este fin de semana su compromiso más importante previo al debut en la Copa del Mundo.

El Tricolor se medirá a Portugal en la cancha del renovado Estadio Banorte, en un encuentro que representará una prueba de alto nivel para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Con la consigna de ofrecer una actuación convincente que fortalezca la confianza de cara al duelo ante Sudáfrica, se espera que el estratega mexicano presente un once muy cercano al que competirá en el torneo organizado por la FIFA.

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La antesala del choque frente a los lusos ha traído consigo la presencia en la Ciudad de México de varias leyendas de la selección portuguesa, quienes, aprovechando el encuentro, viajaron al país para conocer un poco más de su cultura.

A través de redes sociales se ha podido ver a referentes como Rui Patrício, Nuno Gomes y Hélder Postiga participando en distintas dinámicas y actividades, destacando de manera especial su visita al Barrio de Tepito.

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En distintas plataformas, los exfutbolistas fueron captados recorriendo las emblemáticas calles de esta zona de la capital, disfrutando cada momento de la experiencia y compartiendo instantes con comerciantes y aficionados que lograron reconocerlos.