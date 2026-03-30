La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que en Alvarado, Veracruz, se atendió el varamiento de una tortuga verde (Chelonia mydas) contaminada con hidrocarburos, que fue localizada con vida en playa de la Riviera.

De acuerdo con lo anunciado por la autoridad ambiental el pasado domingo 29 de marzo, el ejemplar fue trasladado vivo para su atención veterinaria y ahora se encuentra limpio.

Por ello, agradeció la coordinación entre la ciudadanía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezada por Mariana Boy Tamborrell y el Acuario de Veracruz.

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“En medio de las acciones por la presencia de hidrocarburos en las playas del Golfo de México, cada esfuerzo cuenta para cuidar la vida marina”, agregó.

La Secretaría de Medio Ambiente reporta que se atendió el varamiento de una tortuga verde con hidrocarburos en Alvarado, Veracruz (29/03/2026). Foto: Semarnat

Esta especie atendida se suma a los seis ejemplares con presencia de hidrocarburos que registró la Profepa tras el derrame petrolero del Golfo de México que ha afectado más de 600 kilómetros de costa, de acuerdo con organizaciones ambientalistas.

En conferencia de prensa del pasado 26 de marzo, la procuradora Mariana Boy indicó que, hasta ese momento, se había atendido un total de seis ejemplares con presencia de petróleo en Veracruz: tres tortugas y tres aves. Sin embargo, mencionó que las especies fueron atendidas y liberadas por personal ambiental.

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La titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, descartó que haya daño ambiental severo por este derrame de petróleo y garantizó que hay un despliegue permanente de supervisión en el área, así como protección ambiental para mitigar la contingencia.

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