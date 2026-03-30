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Al insistir en que seguirá el envío de ayuda humanitaria a Cuba, la presidenta indicó que hay empresas privadas de la isla que buscan adquirir combustible de Pemex.

“Esto es muy importante: Hay empresas privadas, porque hay empresas privadas en Cuba; hay hoteles, hay otras empresas privadas en Cuba que requieren los combustibles y esas empresas privadas como hoteles, están buscando a privados que les quiera llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno.

“Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba, eso es una de las solicitudes de los privados a Pemex”, expuso Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional.

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Al referir que hay varias empresas con este interés, la Mandataria federal explicó que hay algunas que compran petróleo a México y reportan a dónde lo van a llevar: “Porque no necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno, hay empresas privadas que se dedican al transporte de combustible y la parte de exportación de petróleo crudo o de algún otro combustible, se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país, hay que señalar esto”.

La mandataria federal recalcó que Cuba abrió su economía a otros países “y todo eso se está revisando qué distintas acciones tomamos”.

“La ayuda humanitaria va a seguir y la relación comercial es algo que México ha desarrollado siempre con Cuba y vamos a seguir haciendo”, dijo.

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dijo que “desde siempre” México ha tenido una relación de amistad con Cuba y fue el único país que estuvo en contra del bloqueo.

“Ha habido una historia de amistad con el pueblo Cuba, y de coordinación y de comercio”, señaló al reconocer que el expresidente Enrique Peña Nieto condonó la deuda al país.

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