Las empresas del Bienestar del cuñado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no cuentan con operaciones inusuales, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esto luego de información difundida en medios de comunicación sobre las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”.

La UIF resaltó que, como resultado, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales.

Indicó que este ejercicio incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, también el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la UIF, en el ámbito de sus atribuciones.

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“El análisis se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información, garantizando en todo momento el resguardo del secreto bancario.

“La UIF mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras, así como de avisos de actividades vulnerables, con el propósito de identificar conductas que pudieran estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita”, subrayó la Unidad en un comunicado.

La SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la integridad del sistema financiero, la prevención de operaciones ilícitas y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia, en coordinación con las autoridades competentes.

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Cuñado de AMLO registra empresas a nombre de acusados por lavado de dinero

El 26 de marzo este diario publicó que entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del expresidente López Obrador, registró junto con otros socios un par de empresas dedicadas a los servicios financieros y a las transferencias de dinero llamadas Envíos del Bienestar SA de CV, y Pagos del Bienestar SA de CV.

Entre los socios de las razones sociales, una registrada en la Ciudad de México y otra en Jalisco, se nombran dos personas de origen extranjero, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio consultados: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Los nombres de los accionistas extranjeros coinciden con los de unos acusados por lavado de dinero en Estados Unidos: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland. Están a la espera de una sentencia, luego de aceptar su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares.

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