La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes una ley que protegerá a Vulcan Materials. Bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se declaró a la Terminal Marítima de Punta Venado y a la cantera de Vulcan Materials como Área Natural Protegida.

“Estamos ante una campaña coordinada y múltiples frentes por parte de México contra una empresa de Estados Unidos, una campaña que socava nuestro progreso diplomático y pone en riesgo todas las inversiones estadounidenses en México”, dijo el congresista republicano August Pfluger.

“Durante cuatro años, Estados Unidos ha agotado todos los recursos diplomáticos a su alcance: cartas del Congreso, gestiones de la administración y presiones bilaterales [de EU hacia México], pero nada surtió efecto”, argumentó Pfluger.

Añadió que México “utilizó a su Ejército para cerrar por la fuerza una empresa estadounidense y creó falsas afirmaciones ambientales para hacerlo”. Dijo que “el gobierno mexicano lanzó una campaña de presión interminable contra Vulcan Materials” y que “representa una campaña coordinada de múltiples frentes por parte de México contra una empresa estadounidense”.

“La aprobación hoy en la Cámara de Representantes de mi Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero de 2026 es un paso necesario para proteger a las empresas y los trabajadores estadounidenses del trato injusto en el extranjero”, declaró.

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