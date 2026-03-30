Tras el ataque de un alumno en una escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la próxima semana presentará la estrategia de salud mental de su gobierno para las juventudes de México.

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que recuperará los trabajos que inició cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, que personas servidoras públicas asistan a las escuelas a dar pláticas.

Apuntó que esta estrategia de salud mental tiene que ver con actividades en secundarias y preparatorias, así como guías para docentes y padres y madres de familia.

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Agregó que incluye una campaña de difusión, promoción de lectura y atender a las el uso de redes sociales de manera responsable.

Luego del reciente ataque armado perpetrado por un adolescente en la preparatoria Anton Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Sheinbaum dijo que quieren que este caso sea aislado por lo que se impulsaría un programa nacional de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y educación media superior.

La Presidenta calificó el caso como “muy doloroso” y señaló que la atención no debe limitarse únicamente a la sanción penal del responsable, sino abordar las causas sociales y psicológicas que enfrentan los jóvenes.

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