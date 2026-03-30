Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nació el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), con la finalidad de “administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir los bienes, activos o empresas que le sean transferidos”.

De manera oficial, el 22 de enero de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se cambiaba el nombre al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el Indep.

Pocos meses después, el 2 de junio de ese mismo año, llegó Jaime Cárdenas, en sustitución de Ricardo Rodríguez Vargas, a la titularidad de este organismo “para poner orden”, de acuerdo con las palabras del exmandatario tabasqueño, quien se refirió al constitucionalista como “un abogado de primera, una gente honesta, limpia”.

A seis años del nacimiento del Indep, estos son algunos robos que ha sufrido el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otros escándalos de presunta corrupción.

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Aspectos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Foto: Archivo

Renuncia Cárdenas del Indep... a los 3 meses; “mi lealtad no era ciega”

Después de 3 meses y 19 días, Cárdenas renunció a su cargo como director del Indep el 22 de septiembre de 2020, y advirtió que su “lealtad” con López Obrador y el gobierno federal no era ciega, sino reflexiva, por lo que ahí fue donde “seguramente comenzaron los problemas”.

“Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al Presidente como al Presidente mismo y creo que esas dudas o comentarios que yo hacía no siempre gustaban”, dijo en entrevista con Ricardo Rocha en Detrás de Noticia poco después de dimitir.

Señaló que, como abogado, insistía en procedimientos administrativos, en cumplimiento de normas, cuestiones que a veces se veían como “un obstáculo para la toma de decisiones y para conseguir los resultados”.

“Eso fue generando muchas molestias, pérdida de respaldo del Presidente, que lamento mucho y fue inevitable que se diera esta salida. Varias veces el Presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos”, expresó.

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El abogado Jaime Cárdenas Gracia se desempeñó como director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Oro, diamantes y esmeraldas, entre las joyas “mutiladas” al Indep

En septiembre de 2020, el Indep presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el robo de oro, diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros, a 22 joyas que se encontraban bajo su resguardo.

Aún como director, Jaime Cárdenas expuso la “mutilación de joyas” pertenecientes a un lote bajo resguardo de la dependencia, el cual iba a ser subastado para realizar obras públicas.

En el programa En Punto de Denise Maerker, el funcionario reportó del desvalijamiento de 22 joyas, correspondientes a la bóveda mil 428, misma que fue reinspeccionada en enero de 2020 bajo las órdenes del entonces director del Indep, Ricardo Rodríguez.

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Las piezas correspondían a brazaletes, collares, aretes y pulseras, como un collar de oro blanco de 14 quilates con 27 diamantes y 27 zafiros, al que le fueron retirados siete diamantes, siete zafiros y tres gramos de oro.

Así como otro collar de oro blanco con 63 diamantes y 23 zafiros, el cual presentó la sustitución de las piedras originales por falsas.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina desde Palacio Nacional. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Renuncia funcionario del Indep por “moches” de 30%

El 23 de marzo de 2023 renunció José Ángel Anzurez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Indep, después de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que trabajadores habían denunciado a este funcionario de pedirles el 30% de su trabajo a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno.

“Este funcionario y su esposa, que no trabaja en el Instituto, se encargan de cobrar este ‘moche’. Cuando por protocolos del gobierno federal se prohibió el acceso de familiares a los edificios de la administración pública, la señora empezó a usar como oficina de recaudación un Starbucks cercano a las oficinas”, reveló el columnista de EL UNIVERSAL.

Tras esto, el Indep reprobó “enérgicamente” cualquier acto contrario a la legalidad y ante la probable comisión de algún acto indebido. El entonces director, Ernesto Prieto Ortega, instruyó a dar vista a las autoridades competentes para que procedieran según la norma.

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Aspectos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Foto: Cuartoscuro

“EL UNIVERSAL está en mi contra”: AMLO niega corrupción en Indep

El 15 de mayo de 2023, López Obrador aseguró que EL UNIVERSAL estaba en su contra, después de que el diario dio a conocer presuntos pagos ilegales por liquidaciones, cartera vencida en préstamos y un seguro de vida “indebido” reportado por su propia Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.

“EL UNIVERSAL, que es muy sensacionalista, alarmista, y está en contra de nosotros, entonces no informa, manipula”, comentó desde su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Asimismo, minimizó las auditorías realizadas en ese entonces por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y dijo que las irregularidades señaladas en los dictámenes que presenta tienen un plazo para ser subsanadas.

Previo a esta conferencia, una investigación de El Gran Diario de México expuso distintas irregularidades en el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado como nepotismo, duplicidad de funciones, sueldos fuera de rango y pagos de más.

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