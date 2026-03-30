La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las personas migrantes en Estados Unidos a enviar las remesas a través de Financiera para el Bienestar (FinaBien).

En su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que FinaBien es “muy buen ejemplo” y acusó que “se pasan algunas remesadoras”.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal expuso que por un envío de 400 dólares, FinaBien entrega 7 mil 304.98 pesos, mientras que con otras remesadoras como Ria Money Transfer se dan 6 mil 905 pesos.

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“Es muy buen ejemplo de por qué es muy importante que saquen su tarjeta FinaBien”, dijo.

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que Financiera para el Bienestar es la remesadora mejor calificada.

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