La elección de la ciudad de Guadalajara como una de las sedes para el Mundial de Futbol 2026 ha provocado que el costo del hospedaje durante las fechas de la competencia se incremente de ocho a 15 veces su precio normal.

Un hotel de cuatro estrellas en avenida Vallarta, a unos 5 kilómetros del estadio y que normalmente cobra mil 106 pesos por noche, antes de impuestos, se llega a cotizar hasta en 17 mil 100 pesos.

En una revisión realizada por EL UNIVERSAL a través de distintas plataformas digitales que ofrecen servicios de reservaciones, y mediante llamadas a diversos hoteles, se pudo confirmar que se trata de un aumento generalizado tanto en hoteles como en rentas de viviendas para estancias cortas.

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En Guadalajara, algunos hoteles incrementaron hasta 15 veces sus costos regulares para los días en que se realizará el campeonato de futbol. Foto: MIguel García / EL UNIVERSAL

Se detectó un par de hoteles de cinco estrellas en la llamada zona financiera de Zapopan, a unos 15 kilómetros del Estadio Guadalajara, que normalmente cobran 3 mil 939 pesos y 5 mil 66 pesos por noche más impuestos, y que durante las fechas mundialistas aumentarán sus tarifas a 49 mil 252 pesos y 44 mil 540 pesos por noche, más impuestos, respectivamente.

Otro ejemplo es un apartamento de casi 200 metros cuadrados con capacidad para seis personas y con todos los servicios, ubicado en la colonia La Estancia, en Zapopan, muy cerca de uno de los puntos en donde el comité organizador del Mundial ofrecerá servicio de transporte gratuito al estadio. El lugar cobra normalmente 2 mil 43 pesos por noche más impuestos, pero durante las fechas del Mundial el costo subirá hasta 30 mil 400 pesos por noche, sin incluir impuestos.

En algunos alojamientos y hoteles se encontró que no es posible reservar una sola noche, pues se exige que sean dos noches como mínimo de estancia.

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En opinión de Óscar Márquez Dueñas, académico del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, este comportamiento está lejos de disuadir el arribo de turistas a la ciudad, pero genera el riesgo de que la derrama económica estimada se concentre más en un solo sector.

“Entendemos que un evento de esta magnitud siempre genera picos en cuanto a la tarifa en los hoteles, y aunque sí creo que es un poco desproporcionada, es natural que haya un incremento; la derrama económica no se va a detener porque la gente no dejará de venir, pero lo que sí puede suceder es que la gente destine menos recursos económicos para otro tipo de actividades por pagar más en el tema del hospedaje, es decir, que el turista venga más limitado en su gasto para cuestiones gastronómicas, para otras experiencias turísticas o para comprar cosas, como artesanías, eso es lo complicado”, señaló Márquez Dueñas.

Además, consideró el académico, también se corre el riesgo de provocar un “desprestigio turístico” si el visitante siente que se le está tratando de exprimir a costa del evento deportivo.

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“Y con esto tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que, insisto, podemos aprovechar el evento y la derrama económica que generan los visitantes, pero una sobreexplotación pudiera generar un tema de desprestigio como destino turístico; tal vez sea un evento irrepetible o que vuelva a ocurrir dentro de muchos años, pero eso no significa que tengamos que sacarle todísimo el jugo, tenemos que ser muy cuidadosos para no generar una mala imagen y un desgaste al turista”, afirmó.

Aunque sólo se jugarán cuatro partidos en la ciudad y en el Estadio Guadalajara únicamente caben 49 mil 850 personas, las autoridades estatales estiman que cada uno de los 39 días que durará la competencia 65 mil visitantes transiten por el Fan Fest que se instalará en el centro histórico de Guadalajara, provocando una derrama económica aproximada de 20 mil millones de pesos.

Al respecto, Márquez Dueñas explica: “No todos los visitantes vienen a los partidos, por supuesto, pero están esas fiestas que arman, los Fan Fest, que siguen siendo atractivos; creo que la festividad en general del Mundial pues llama la atención y no podemos dejar de lado que Guadalajara, su Zona Metropolitana y Jalisco en general tienen una oferta turística muy rica, entonces habrá gente que a lo mejor venga a partidos a la Ciudad de México, pero que de alguna forma, al estar ya de este lado, pueda tomar un par de días para visitar el estado”.

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Finalmente, el académico consideró que la ciudad, a pesar de todos sus problemas, está preparada para el evento en cuanto al “producto turístico” que ofrece, pero tanto el sector privado como el público deben hacer un trabajo en conjunto para que todo se desarrolle de la mejor manera posible, mientras que la sociedad debe mantener una actitud receptiva.

“El sector privado debe brindar servicios de calidad, capacitar al personal que va a estar en atención al turista, brindar infraestructura adecuada dentro de sus hoteles; por parte del sector público, tiene que hacer lo suyo con el tema de infraestructura, remodelando áreas turísticas, generando inversión, seguridad”, concluyó.