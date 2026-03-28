Oswaldo Sánchez: Guadalajara está más viva que nunca; será la mejor sede del Mundial

Oswaldo Sánchez sabe lo que es jugar Mundiales. Además de Alemania 2006 en el que fue titular, el histórico exportero también fue parte de Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Ahora, también "juega su partido" desde fuera de las canchas. El surgido de los Rojinegros del Atlas fue elegido como Capitán de Hospitalidad de Guadalajara y asegura, su ciudad será la mejor sede mundialista de México.

"Va a ser la mejor sede del Mundial en México. ¿Por qué? Porque de entrada se va a jugar el partido más importante de México en la Fase de Grupos, que es el juego contra Corea del Sur, ahí se puede definir todo, porque no creo que tengan problema para vencer a Sudáfrica", declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

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Más allá de la fiesta futbolera que se vivirá, Oswaldo Sánchez quiere que la afición y el mundo conozcan más de suelo tapatío y no únicamente el estadio Akron, casa de las Chivas.

"La ciudad ofrece cosas maravillosas, la cultura, la gente, la comida; puedes ir a Tlaquepaque, a Tonalá, a Chapala, Ajijic. Hay algo maravilloso que queremos ofrecerle a toda la gente que venga", aseveró Oswaldo.

"Guadalajara está más viva que nunca, que hay opciones para hacer en la ciudad, una ciudad cosmopolita, segura, hay una falsa percepción a temas ajenos y que tenga la confianza que se la va a pasar muy bien", agregó.

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Recientemente Guadalajara vivió un episodio sangriento con la captura de uno de los narcotraficantes más buscados Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"; sin embargo, el exmeta confirma que eso quedó atrás y la Perla Tapatía está de regreso.

"Creo que imponderables hay en todos lados. Sabemos de qué se trata el asunto, pero pueden venir sin problema, la ciudad está abierta y necesitada para que disfruten. Queremos que hagan un recorrido, hay planes y no queremos que vengan sólo a un partido", concluyó Oswaldo Sánchez.

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