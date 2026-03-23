Los problemas de contaminación en el agua que se suministra a la Zona Metropolitana de Guadalajara provocaron que el gobierno de Jalisco destituyera a Antonio Juárez Trueba como titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, organismo encargado de la gestión del agua en la ciudad.

En su lugar fue nombrado Ismael Jáuregui Castañeda, quien cuenta con una maestría en Administración de la Construcción y que se desempeñaba hasta ahora como director de Obras Públicas en el municipio de Zapopan.

Según la administración estatal, el nuevo director del SIAPA deberá implementar acciones inmediatas para atender la problemática de la calidad y escasez de agua en la ciudad de Guadalajara; además, indicó el gobierno del estado en un comunicado, recorrerá colonias para escuchar a los vecinos, técnicos y expertos en materia hídrica y ejecutar los proyectos de reingeniería del sistema de abastecimiento.

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Tras su nombramiento, Jáuregui Castañeda afirmó que a partir de ahora echará a andar soluciones a corto, mediano y largo plazo para solucionar el problema e hizo un llamado para que las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y especialistas colaboren para lograr la suficiencia y la calidad de agua necesaria para los habitantes de la urbe.

Tengo un anuncio importante que compartirles.



Aunque desde hace muchos años el @siapagdl vive una crisis institucional y de presupuesto, asumo mi responsabilidad histórica en el rescate del organismo operador del agua, dedicando todos los recursos posibles para su recuperación y… pic.twitter.com/7k3cFgdLVi — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 23, 2026

“Hagamos equipo, su apoyo será vital en este proceso, procurando un consumo responsable, reportando fallas en el servicio para que sean atendidas a la brevedad”, indicó el nuevo director al dirigirse a la ciudadanía en su primer mensaje público.

Critican perfil del nuevo titular

En opinión de Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas hídricos, el perfil del nuevo director del SIAPA, no es el idóneo para afrontar el grave problema de la contaminación en el agua que se suministra a Guadalajara.

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“El problema es grave y necesitamos la mayor pericia, el mayor conocimiento técnico y científico para resolverlo, para que esta persona que tenga los elementos en cuestión de conocimiento y experiencia, pueda armar un equipo también, convocando a nivel nacional, estatal y local a los mejores perfiles”, dijo el investigador.

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