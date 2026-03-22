La selección de Nueva Caledonia ya pisa territorio mexicano con la mente puesta en un objetivo histórico: conseguir su primera clasificación a una Copa del Mundo.

El equipo oceánico arribó a Guadalajara para disputar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, en medio de un llamativo dispositivo de seguridad que sorprendió a propios y extraños.

Lejos del lujo que caracteriza a otras delegaciones, el conjunto llegó con un perfil modesto, sin vuelos privados y con equipaje limitado.

Sin embargo, su traslado estuvo acompañado por elementos de seguridad que resguardaron cada movimiento desde su llegada a la capital jalisciense.

Lee también Julián Quiñones llegó a México para concentrar con el Tri de cara a los amistosos con Portugal y Bélgica

Las imágenes del equipo “custodiado” comenzaron a circular en redes sociales.

- Con un FUERTE OPERATIVO DE SEGURIDAD 👮🏻



- Sin uniformes oficiales 🎽 ❌



- En una van 🚐



Así llegó Nueva Caledonia 🇳🇨 a Guadalajara para jugar el repechaje del Mundial.



👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/EjJVRrCDxj — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) March 22, 2026

Este tipo de operativos no suele verse con selecciones de menor perfil, pero el contexto explica la situación.

Guadalajara será sede del repechaje intercontinental, un torneo corto que otorgará los últimos boletos al Mundial de Norteamérica 2026, lo que elevó los protocolos de protección.

Además, el entorno reciente en Jalisco llevó a las autoridades a reforzar medidas para garantizar la seguridad de delegaciones, cuerpos técnicos y seguidores. Bajo este escenario, Nueva Caledonia vivió una llegada poco habitual, aunque necesaria para asegurar el desarrollo del evento.

En lo deportivo, el reto luce complejo. El equipo enfrentará a Jamaica el próximo 26 de marzo y, en caso de avanzar, deberá superar a Congo para asegurar su presencia en la justa mundialista. A pesar de no partir como favorito, el grupo mantiene viva la esperanza de dar la sorpresa.