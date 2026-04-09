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Washington/Beirut.— Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, busca una administración conjunta del estrecho de Ormuz, clave para el paso de buques petroleros, Irán quiere cobrar, en bitcoins, un dólar por cada barril de crudo que pase por ahí. “Estamos pensando en hacerlo como una empresa conjunta. Es una forma de asegurarlo —también de protegerlo de muchas otras personas. Es algo hermoso”, dijo Trump en declaraciones que citó ABC News.

Hamid Hosseini, portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, declaró al Financial Times que, además del peaje, Irán busca realizar inspecciones a cada buque que pase por el estrecho.

En el día, tras los ataques israelíes en Líbano, la situación del estrecho quedó en entredicho. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el cierre del estrecho era “completamente inaceptable”. El vicepresidente JD Vance añadió que si Irán no cumple su promesa de reabrir el estrecho, el alto el fuego terminará. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el tráfico marítimo en la zona se ha interrumpido y su Armada anunció que este jueves que los buques que atraviesen el estrecho deben seguir dos rutas alternativas, más cercanas a la costa, al alegar la posibilidad de que haya “minas” en la vía habitual. Sólo 11 embarcaciones cruzaron ayer el estrecho, según Windward, una compañía de inteligencia marítima. Marine Traffic dijo que sólo habían transitado tres buques por el estrecho.

Trump denunció que hay listas “falsas” sobre el plan de Irán y dijo que “no habrá enriquecimiento de uranio y EU trabajando con Irán, desenterrará y retirará todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”.

También ayer Trump se reunió con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, quien dijo que el mandatario de EU está claramente decepcionado con la Alianza Atlántica, pero que se mostró receptivo. Trump posteó que “la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla. ¡Recuerden Groenlandia, ese enorme trozo de hielo tan mal gestionado!”.

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