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Después de haber sido ratificado en el , los embajadores de Estados Unidos, Ronald Johnson, y de Canadá, Cameron MacKay, refrendaron al canciller seguir con la colaboración en diferentes temas.

Johnson felicitó al nuevo secretario de relaciones exteriores de México y le deseó el mayor de los éxitos.

"Mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum", escribió en redes.

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Por otro lado, MacKay refrendó a Velasco seguir trabajando de cerca "para profundizar nuestra relación y colaborar juntos por nuestros objetivos comunes".

Dicho reconocimiento de los embajadores se da en medio de la organización de la Copa del Mundo 2026 y la revisión del T-MEC.

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dft

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