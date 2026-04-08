Después de haber sido ratificado en el Senado de la República, los embajadores de Estados Unidos, Ronald Johnson, y de Canadá, Cameron MacKay, refrendaron al canciller Roberto Velasco Álvarez seguir con la colaboración en diferentes temas.

Johnson felicitó al nuevo secretario de relaciones exteriores de México y le deseó el mayor de los éxitos.

"Mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum", escribió en redes.

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Por otro lado, MacKay refrendó a Velasco seguir trabajando de cerca "para profundizar nuestra relación y colaborar juntos por nuestros objetivos comunes".

Dicho reconocimiento de los embajadores se da en medio de la organización de la Copa del Mundo 2026 y la revisión del T-MEC.

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