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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desmintió este martes que las fuerzas militares de su país hayan emprendido ataques en territorio de Colombia, tras la denuncia que hizo su par colombiano, Gustavo Petro.
"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", afirmó Noboa en una publicación en X, en la que acusó al gobierno colombiano de permitir la infiltración a Ecuador de grupos criminales de Colombia "por descuido de su frontera".
"Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. "Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", aseguró Noboa.
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Ecuador anunció el inicio de varios días de operaciones contra el narco, con apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, el lunes, Petro denunció el hallazgo de un artefacto explosivo y dijo contar con un video que demostraría la supuesta violación de la soberanía colombiana por parte de Ecuador.
"Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador”, afirmó el colombiano.
Con información de EFE
ss/mcc
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