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Quito. El presidente de Ecuador, , acusó este domingo al exgobernante Rafael Correa (2007-2017) de haber, supuestamente, "regalado" el país "a los narcos", luego de que este le llamara "sinvergüenza" por haber, presuntamente, "entregado el país a los intereses estadounidenses" por medio de un recíproco, que aún debe atravesar etapas de análisis interno para entrar en vigor.

El cruce de acusaciones surgió después de que Noboa señalara el viernes en X que "Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo".

"Firmamos con un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos. Este acuerdo beneficia al 53% de nuestras exportaciones no , consolida sectores productivos que ya sostienen miles de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado", indicó Noboa.

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En reacción a ese mensaje, Correa señaló el viernes: "No, sinvergüenza, Ecuador siempre ha tenido UN camino: el de la dignidad y el bien común".

"Has entregado el país a los intereses estadounidenses. Lo que has firmado es estúpido, más aún considerando los gigantescos subsidios agrícolas gringos. Ni siquiera te puedo decir traidor a la patria, porque la tuya es EU, a la que, por el contrario, estás sirviendo muy bien", escribió en referencia a que Noboa -quien tiene - nació en Miami.

Este domingo, el jefe de Estado reaccionó a ese comentario con el mensaje en X que reza: "No prófugo, abrimos el Ecuador al comercio, la inversión y el empleo. El país se lo regalaste tú a los narcos, y lo estamos recuperando. Te queda poco", advirtió Noboa a Correa, quien ha sido condenado por corrupción y vive en desde que terminó su mandato.

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Desde inicios de 2024, el presidente Noboa elevó la lucha contra el a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos "terroristas".

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el y la minería ilegal, delitos que ahora combate también con más apoyo internacional de Estados Unidos, y la Unión Europea, entre otros.

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de en Ecuador, al contabilizar en torno a los nueve mil 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

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