Washington.- La resiliente economía de Estados Unidos ya mostraba señales de tensión incluso antes del inicio de la guerra con Irán, según datos publicados este viernes, lo que subraya los riesgos que puede plantear el aumento de los precios de la gasolina y la energía.

La economía apenas creció en los últimos tres meses del año pasado, informó el Departamento de Comercio, al recortar a la mitad su estimación del crecimiento del cuarto trimestre. Tras ajustarlo según la inflación, el gasto de los consumidores fue muy débil en enero, mientras la inflación se mantuvo obstinadamente alta.

La contratación también se ha frenado en gran medida hasta casi detenerse. Y la perspectiva de los estadounidenses sobre la economía se desplomó después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, según una encuesta de confianza del consumidor publicada también el viernes.

Los precios de la gasolina se han acercado rápidamente a cuatro dólares por galón durante la guerra, apretando muchos presupuestos familiares que ya están bajo presión.

Además, el índice Dow Jones ha caído ya durante tres semanas consecutivas, lo que posiblemente afecte a los hogares más acomodados de Estados Unidos, que han ayudado a sostener el gasto total de los consumidores mientras las familias de menores ingresos se repliegan.

“Las presiones inflacionarias subyacentes ya iban en aumento antes de la guerra en Medio Oriente y están listas para intensificarse”, afirmó Diane Swonk, economista jefe de KPMG. Algunos funcionarios de la Reserva Federal (Fed) podrían presionar para incrementar las tasas de interés en su reunión de la próxima semana, añadió, aunque probablemente el banco central se mantenga sin cambios.

Durante los 43 días que duró, el cierre del gobierno del otoño pasado también obstaculizó el crecimiento a finales del año pasado. La economía avanzó a una tasa anual inesperadamente lenta de 0.7% de octubre a diciembre, informó el viernes el Departamento de Comercio, en una fuerte rebaja frente a su estimación inicial de 1.4%.

“Tras dos lecturas consecutivas sólidas en el segundo y el tercer trimestres, se esperaba que la economía se suavizara al acercarse el cierre del año. Ahora está cada vez más claro que la economía no solo se desaceleró, sino que tropezó al cruzar la línea de meta”, señaló en un comentario Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors.

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