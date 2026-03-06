Más Información

FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Detienen a "El Marce", líder de la Unión de Líderes Independientes en Ecatepec; acusado de extorsión y secuestro

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

"Que tengas un bonito día", escribió Kimberly antes de ser desaparecida por Jared, su compañero en UAEM; joven ya fue vinculado a proceso

SSC investiga a policías capitalinos que movieron taxi con dos cuerpos; empujaron el vehículo de Azcapotzalco a Naucalpan

bombardeó el viernes, con apoyo de , un campo de entrenamiento de una disidencia de la guerrilla de las FARC que opera en la frontera con Colombia, informó el presidente Daniel Noboa.

Los gobiernos aliados de y Donald Trump unieron fuerzas esta semana para lanzar una ofensiva contra el narcotráfico, que convirtió al país sudamericano en uno de los más violentos de la región.

La operación fue ejecutada en la amazónica provincia de Sucumbíos (noreste) poco antes de la reunión en Miami que tendrá Trump con los gobernantes de Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Honduras.

Al ritmo punk de la canción Psycho Killer (asesino psicópata) del grupo Talking Heads, Noboa compartió en Instagram un video en el que se observa la explosión de una vivienda rústica ubicada a orillas de un río y rodeada de vegetación.

"Destruimos el descanso de Mono Tole, cabecilla de Comandos de la Frontera, y área de entrenamiento de narcotraficantes", se lee en la secuencia que publicó el mandatario de 38 años.

En las imágenes también se ve un helicóptero militar sobrevolar la zona y luego aterrizar cerca del río. De acuerdo con autoridades ecuatorianas, la disidencia CDF está implicada en el asesinato de 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025.

"A solicitud de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó acciones específicas para avanzar en nuestro objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas", escribió en X Sean Parnell, portavoz del Pentágono, sin precisar detalles.

La cooperación bilateral en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos permite el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano señaló que el campamento tenía capacidad para albergar a unas 50 personas. No se han registrado heridos o fallecidos tras el bombardeo.

El lugar formaba parte de los anillos de seguridad de esta estructura vinculada al narcotráfico, agregó la cartera.

Por Ecuador circula un 70% de la droga que proviene de sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

