Más Información
Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo
Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación
Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”
"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano
Presentan iniciativa para obligar a legisladores a trabajar 48 horas; aquí se tiene que poner el ejemplo": diputada de MC
Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde
Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala
Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora
A través de un comunicado, el gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país andino, incluido su embajador Basilio Gutiérrez, informó la Cancillería del país sudamericano, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla.
Además, declararon como persona non grata al embajador cubano.
De acuerdo con la información, la decisión se tomó con base en "ejercicio de las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el articulo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".
También dio "un plazo de 48 horas, conforme la práctica diplomática, para que el Embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional".
Lee también Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional
El gobierno ecuatoriano dijo que reafirma su "compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales".
El decreto se sustenta en lo establecido en el artículo 141 de la Constitución que dispone que el presidente ejerce la función ejecutiva y es jefe de Estado y Gobierno, y menciona que el artículo 147 le habilita para nombrar y remover a los funcionarios públicos.
Estas decisiones por parte de Noboa se producen pocos días antes de que acuda a Estados Unidos para participar en una cumbre de presidentes de países de Latinoamérica con Donald Trump, con quien la administración ecuatoriana ha estrechado lazos y respaldado en su política exterior, como con la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
Lee también Air France suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible; reanudará operaciones hasta junio si mejora suministro
Así, Noboa abre una nueva crisis diplomática con otro país de Latinoamérica tras tener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua luego de la captura del exvicepresidente correísta Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana, cuando este ya había recibido asilo diplomático.
Cuba rechaza en "los términos más enérgicos" la expulsión
El gobierno de Cuba rechazó "en los términos más enérgicos" la expulsión del todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, decisión del Ejecutivo de Quito que calificó de "arbitraria e injustificada".
"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos", expresó la Cancillería cubana en un comunicado publicado en las redes sociales.
Además afirmó que esta acción "demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional".
Noboa publica imágenes de una quema de documentos, no da contexto
A través de un video que compartió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se puede apreciar como un funcionario quema papeles en una terraza de un edificio.
Noboa no dio más explicaciones ni contexto, el video solo está acompañado del texto: "Parrillada de papeles."
Sin embargo, diversas cuentas en redes sociales aseguran que esta quema de papeles ocurrió en el edificio de la Embajada de Cuba en Quito, tras la ruptura de relaciones diplomáticas.
Trump reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela; está haciendo un “gran trabajo”, dice
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]