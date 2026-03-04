A través de un comunicado, el gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país andino, incluido su embajador Basilio Gutiérrez, informó la Cancillería del país sudamericano, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla.

Además, declararon como persona non grata al embajador cubano.

De acuerdo con la información, la decisión se tomó con base en "ejercicio de las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el articulo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

También dio "un plazo de 48 horas, conforme la práctica diplomática, para que el Embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional".

Lee también Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

El gobierno ecuatoriano dijo que reafirma su "compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales".

El decreto se sustenta en lo establecido en el artículo 141 de la Constitución que dispone que el presidente ejerce la función ejecutiva y es jefe de Estado y Gobierno, y menciona que el artículo 147 le habilita para nombrar y remover a los funcionarios públicos.

Estas decisiones por parte de Noboa se producen pocos días antes de que acuda a Estados Unidos para participar en una cumbre de presidentes de países de Latinoamérica con Donald Trump, con quien la administración ecuatoriana ha estrechado lazos y respaldado en su política exterior, como con la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Lee también Air France suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible; reanudará operaciones hasta junio si mejora suministro

Así, Noboa abre una nueva crisis diplomática con otro país de Latinoamérica tras tener ya relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua luego de la captura del exvicepresidente correísta Jorge Glas en un asalto a la Embajada mexicana, cuando este ya había recibido asilo diplomático.

Cuba rechaza en "los términos más enérgicos" la expulsión

El gobierno de Cuba rechazó "en los términos más enérgicos" la expulsión del todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, decisión del Ejecutivo de Quito que calificó de "arbitraria e injustificada".

"Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos", expresó la Cancillería cubana en un comunicado publicado en las redes sociales.

Además afirmó que esta acción "demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional".

Noboa publica imágenes de una quema de documentos, no da contexto

A través de un video que compartió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se puede apreciar como un funcionario quema papeles en una terraza de un edificio.

Noboa no dio más explicaciones ni contexto, el video solo está acompañado del texto: "Parrillada de papeles."

Sin embargo, diversas cuentas en redes sociales aseguran que esta quema de papeles ocurrió en el edificio de la Embajada de Cuba en Quito, tras la ruptura de relaciones diplomáticas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa