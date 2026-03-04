Más Información

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

Presentan iniciativa para obligar a legisladores a trabajar 48 horas; aquí se tiene que poner el ejemplo": diputada de MC

Presentan iniciativa para obligar a legisladores a trabajar 48 horas; aquí se tiene que poner el ejemplo": diputada de MC

Paco Ignacio Taibo II desata polémica por dichos en evento de Iztapalapa; "todo el mundo tiene un primo o una prima pend...", dice

Paco Ignacio Taibo II desata polémica por dichos en evento de Iztapalapa; "todo el mundo tiene un primo o una prima pend...", dice

Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala

Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala

CDMX instala Gabinete con alcaldes rumbo al Mundial; Clara Brugada anuncia 2 mil obras y refuerzo de seguridad

CDMX instala Gabinete con alcaldes rumbo al Mundial; Clara Brugada anuncia 2 mil obras y refuerzo de seguridad

Alcalde de Reforma en Chiapas propone rifar liposucción o una camioneta para el Día de las Madres; ciudadanos reaccionan a favor y en contra

Alcalde de Reforma en Chiapas propone rifar liposucción o una camioneta para el Día de las Madres; ciudadanos reaccionan a favor y en contra

La Habana. Millones de cubanos quedaron este miércoles sin después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

"Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN", escribió en redes sociales la UNE.

La causa tras este se encuentra en la "salida inesperada" de la termoeléctrica Antonio Guiteras (en Matanzas, oeste) por "un salidero en la caldera" a las 12:41 hora local (16:41 GMT). Esta central, una de las mayores, es fuente frecuente de problemas técnicos.

Lee también

Una persona por una calle sin luz este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). El Gobierno dominicano afirmó que el sistema energético ha sido restablecido en un 30 %, tras el apagón general que se registró en horas de la mañana que trastocó el tráfico, así como labores educativas, de salud e industriales en el país. Foto: EFE
Una persona por una calle sin luz este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). El Gobierno dominicano afirmó que el sistema energético ha sido restablecido en un 30 %, tras el apagón general que se registró en horas de la mañana que trastocó el tráfico, así como labores educativas, de salud e industriales en el país. Foto: EFE

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) agregó por su parte que la central termoeléctrica de Felton (en Holguín, este), otra de las mayores del país, "mantiene en línea" una de sus dos unidades, lo que teóricamente debería facilitar las tareas de reconexión.

Cuba sufre una aguda desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado fruto del asedio petrolero de . En el último año y medio se han registrado cinco apagones nacionales y varios parciales.

Esta avería no guarda relación con la previsión de la UNE para este miércoles, que ya anticipaba grandes apagones durante toda la jornada, el mayor de ellos cubriendo el 63% del país.

Este porcentaje es uno de los mayores registrados desde que empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas. El apagón récord tuvo lugar este lunes, con una tasa cercana al 64%.

Lee también

Una persona observa su teléfono móvil en una calle sin luz este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana).El Gobierno dominicano afirmó que el sistema energético ha sido restablecido en un 30 %, tras el apagón general que se registró en horas de la mañana que trastocó el tráfico, así como labores educativas, de salud e industriales en el país. Foto: EFE
Una persona observa su teléfono móvil en una calle sin luz este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana).El Gobierno dominicano afirmó que el sistema energético ha sido restablecido en un 30 %, tras el apagón general que se registró en horas de la mañana que trastocó el tráfico, así como labores educativas, de salud e industriales en el país. Foto: EFE

Los cortes diarios cuando no hay averías superan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y las 15 en algunos puntos de.

Este miércoles, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero (porque emplean en su mayoría nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable en los últimos años la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero básicamente parada por la falta de combustible.

Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). El peso cubano marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. Foto: EFE
Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). El peso cubano marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. Foto: EFE

Lee también

Expertos independientes indican que la en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano destaca el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre ocho mil y 10 mil millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15% desde el 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026. Foto: Especial

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026

Jornada laboral de 40 horas así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho. Foto: Especial / Canva

Jornada laboral de 40 horas: así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho

AP

¿Estamos viviendo un retroceso? Los mejores y peores países para ser mujer en 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros