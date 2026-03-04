La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el operativo realizado contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya tenido como objetivo reducir presiones del gobierno de Estados Unidos.

La Mandataria federal aseguró que la acción respondió únicamente al cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 4 de marzo, la mandataria federal explicó que el líder criminal contaba con diversas órdenes judiciales, por lo que el despliegue de fuerzas federales tenía como finalidad su detención.

“No fue ese el objetivo. Es muy importante y quiero repetirlo: esta persona tenía una orden de aprehensión, hubo varias. Entonces, el operativo fue para detenerlo”, afirmó.

Sheinbaum detalló que, durante la intervención, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos, por lo que respondieron en el momento conforme a los protocolos de seguridad.

Indicó que acciones similares se realizan diariamente contra personas con órdenes de captura, aunque reconoció que el caso tuvo mayor relevancia debido al perfil del grupo delincuencial al que pertenecía el capo.

“Obviamente esta persona es relevante por las características que tiene el grupo delincuencial, pero no se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos, ni mucho menos”, sostuvo.

No obstante, la presidenta confirmó que existió intercambio de información de inteligencia con autoridades estadounidenses, aunque evitó precisar qué agencias participaron y señaló que esos detalles deberán ser informados por la Secretaría de Seguridad.

“Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó (…) eso ya lo tiene que informar la Secretaría de Seguridad”, agregó.

