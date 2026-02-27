Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, reconoce que la isla está pasando “lo peor” ante las acciones que Estados Unidos ha elevado; pero asegura que hay esperanza en que caiga “el bloqueo cruel”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el embajador cubano acepta que pese a la relación “indestructible”, es muy difícil que México pueda ser intermediario ante el conflicto La Habana-Washington, por las condenas que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a las políticas estadounidenses contra la isla.

En caso de una agresión militar del gobierno de Donald Trump a la isla, el embajador asegura que en Cuba hay condiciones y capacidades para resistir.

“Los cubanos están padeciendo carencias debido a un reforzamiento del bloqueo de Estados Unidos, que es fácilmente considerado como un crimen, una guerra económica, intento de asfixiar a un pueblo mediante la carencia de sus bienes para sustentarse. Se basa en una política que ha reducido drásticamente los ingresos que recibe la economía cubana, y con una cosa tan terrible como amenazar a países con imponerle aranceles si osan suministrar o venderle combustible a Cuba.

Menciona que entre las adaptaciones que se hacen en la isla está potenciar las fuentes renovables de energía, priorizar las actividades fundamentales y localizar mejores horarios para el trabajo, “una reorientación de la vida cubana”.

Optimista de que su país saldrá adelante, el diplomático acepta: “Estamos pasando lo peor, pero no llegamos a un colapso o una paralización, sublevación o inestabilidad. Hay estabilidad en Cuba, hay reorientación de cómo vamos a enfrentar la vida, pero realmente la estamos pasando mal”, admite.

Agrega: “Pero hay esperanza de que (...) caiga algún día este bloqueo cruel, y pueda reorientar nuevamente nuestra economía y nuestros planes para reimpulsar la economía”.

Relación México-Cuba

El embajador de Cuba en México destaca la relación histórica y de hermandad entre ambos países, y agradece al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el envío de ayuda humanitaria a la isla, frente al amago de Donald Trump de imponer aranceles a las naciones que suministran combustible a la isla.

Martínez Enríquez apunta que para Cuba, México es como “un hermano mayor”, y la relación “es indestructible”.

“La relación es histórica. Vemos a México como un hermano mayor, como el país de la cultura maravillosa y la historia de lucha y de dignidad más grande. Hoy lo vemos también como que representa la dignidad de América Latina, del Caribe. Las expresiones del gobierno de México, de sus funcionarios, de sus pueblos, de la gente más humilde o la gente más educada llegan a los cubanos como un aliento”, expresa.

Dice que la ayuda enviada por México es “un alivio temporal”, ante la demanda en la isla y frente a la medida impuesta por Washington.

“La ayuda material enviada por el gobierno (...) y la sociedad civil mexicana ha sido recibida como un apoyo. Se ve en Cuba que hay conciencia en México de que se comete un crimen contra nuestro pueblo, y aunque es una ayuda de valor, está claro que no es suficiente para sostener al país. Pero inmediatamente nuestro gobierno, con sus recursos también limitados, la ha distribuido gratuitamente a la población y ha sido muy bien recibida”, indica el diplomático.

Puntualiza que la ayuda mexicana fue repartida principalmente a los sectores más vulnerables de la isla como infancias, adultos mayores y mujeres embarazadas, y agrega que se lleva en el corazón a las decenas de personas que contribuyeron con lo que pudieron, con un dibujo de niños o con una carta, y otras veces con varias toneladas de víveres: “¡No se imagina qué valor le da al pueblo cubano que sea acompañado de un país tan grande!”.

Al acusar una “campaña de guerra sicológica” contra Cuba y distorsiones de algunos medios de comunicación, sobre todo de Estados Unidos, enfatiza el embajador cubano que hay firmeza por defender la decisión del pueblo cubano de su futuro.

Externa que la imagen de México ante Cuba es bien vista en este momento, por la posición de apoyo, de solidaridad y de hermandad: “Lo vemos como un hermano mayor que está dentro de nuestra familia. Si un día tenemos una disputa, la resolvemos como en familia. Pero hoy somos los hermanos más queridos en la región”.

México, como intermediario en el conflicto Cuba-EU

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que México podría ser intermediario si ambas partes están de acuerdo, para el embajador cubano esto resultaría difícil.

“Desde luego que agradecemos una posición como esa. Al mismo tiempo, le digo que un país con esa cercanía con Cuba resultaría difícil que fuera intermediario. Yo sospecho que la condición de México, como lo ha dicho públicamente, es de condena a las políticas hacia Cuba.

“Pero la posición, el ofrecimiento del gobierno mexicano de ayudar a lo que fuera posible, en un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, desde luego que lo agradecemos mucho”, dice.

Recalca que está dispuesto a un diálogo serio y responsable con el gobierno estadounidense, a través del que se puedan encontrar soluciones y asuntos importantes, además de ventilar diferencias.

“Diálogo serio y sin condiciones. Diálogo responsable. Diálogo bajo sometimiento, no. Pero en esas condiciones que son mínimas, ¿qué puede pedir un país? Respeto, responsabilidad, respeto a nuestro país, claro que Cuba tiene disposición al diálogo”, reitera.

Asimismo, lamenta que hasta ahora no haya una mesa de diálogo funcionando.

Cuba tiene capacidad y condiciones para resistir una agresión militar de EU

Tras la incursión de Estados Unidos a Venezuela para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, el embajador cubano señala que el gobierno de Miguel Díaz-Canel cuenta con amplio apoyo internacional, y refiere que la isla tiene condiciones y capacidades para resistir una supuesta intervención militar estadounidense.

“El gobierno de Cuba tiene un amplio apoyo popular, goza de un consenso amplio demostrado incluso en votaciones sucesivas recientes, y hemos dicho que vamos a respetar la voluntad de los cubanos, que es mantener ese gobierno, mantener la constitución que los cubanos han dado.

“Por lo tanto, veo diferencias en los procesos [Cuba-Venezuela]. Y al mismo tiempo puedo asegurar que hay condiciones y capacidades para resistir una agresión militar, si Estados Unidos toma un curso tan desesperado e irresponsable de agredir a Cuba”, declara.

Cuba, uno de los países más seguros de la Tierra

Ante las campañas de desinformación en algunos medios y las fake news en redes sociales, el embajador Martínez destaca que Cuba sigue siendo un referente para el turismo internacional, y garantiza que hay condiciones para que las personas visiten la isla, con “las playas más lindas del mundo” y calidez en los cubanos.

“Una de las características principales de un cubano es ayudar. La solidaridad está en el ADN del cubano; por lo tanto, un visitante en Cuba tiene una de las experiencias más gratificantes que hay en cualquier lugar”, dice.

Aunque la isla tiene “algunas limitaciones”, como la falta de combustible, el embajador llama a los mexicanos a visitar Cuba, pues el Ministerio de Turismo y las autoridades competentes reorganizaron el turismo para que se mantenga.

Resalta que la relación México-Cuba va más allá de lo político y diplomático, pues la historia y cultura siempre han estado presentes, así como la Revolución Cubana y las figuras de José Martí, Raúl Castro y Fidel Castro, de quien se conmemora este año el 100 aniversario de su natalicio.