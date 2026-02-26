Cuba se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista": Díaz-Canel; incidente con lancha, intento de "infiltración"

Más Información

El presidente de , Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país se defenderá con "determinación" ante cualquier "agresión terrorista", luego del enfrentamiento en aguas territoriales cubanas con una lancha de matrícula estadounidense que dejó cuatro tripulantes muertos y seis heridos.

"Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", escribió en X el mandatario.

Cuba calificó el incidente del miércoles como un intento de "infiltración". Todo ocurre en medio de la reciente presión de Estados Unidos a la isla caribeña a través del bloqueo petrolero.

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales", denunció también en X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Heridos, investigados por presuntos vínculos con terrorismo en Cuba

Según el gobierno cubano, dos de los heridos figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y son buscadas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países.

Las autoridades cubanas también reportaron la detención de otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos para facilitar la operación, quien confesó "sus acciones".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló el miércoles que Estados Unidos investigaba este tiroteo.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", afirmó.

El enfrentamiento del miércoles supone un nuevo foco en las tensiones con Estados Unidos, agravadas desde la captura del exdirigente venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero por fuerzas estadounidenses y la interrupción de los envíos de petróleo de Caracas a Cuba.

Según La Habana, cuando el buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, cuyos tripulantes abrieron fuego "contra los efectivos cubanos", hiriendo al comandante de las tropas cubanas.

