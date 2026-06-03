La aplicación de aranceles para exportar hacia Estados Unidos sigue causando estragos en la industria automotriz mexicana, particularmente en el segmento de autos compactos y de lujo.

De enero a abril, la exportación de autos creció 4.7%, indican cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Sin embargo, en el mismo periodo uno de los modelos con mayor descenso en volumen de exportación, de 82%, es el Mazda 3 sedán. Más de la mitad de su producción en la planta en Salamanca se envía a Estados Unidos, donde paga un arancel de 25% para ingresar.

Exportaciones totales

El Serie 3 de BMW es otro de los modelos más afectados, pues su exportación cayó 23.4% en los primeros cuatro meses del año. Este modelo no cumple con la regla de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se le aplica un arancel de 25%, más lo que tenga que pagar por el contenido no estadounidense.

También de BMW, el Serie 2 coupé cayó 13.7% en sus exportaciones en el primer cuatrimestre.

Por su parte, Nissan es otra armadora con varios modelos afectados por los aranceles en Estados Unidos. Las exportaciones de Versa cayeron 84% de enero a abril y las de Kicks retrocedieron 19.4%.

La nueva versión del Versa, de hecho, ya no se exporta a Estados Unidos y, recientemente, Nissan alertó sobre posibles paros técnicos en las plantas de Aguascalientes si no se retiran los aranceles para exportar a la Unión Americana.

Diferente impacto

Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA), explicó que no todos los coches pagan el mismo arancel para ingresar al mercado de Estados Unidos.

“Si un coche tiene menor contenido estadounidense, va a pagar más arancel. Mientras más partes y componentes tengan de Estados Unidos, menos arancel pagará. Por eso, algunos modelos pagan más y otros menos”, indicó.

Como ejemplo, si un coche tiene asientos hechos en Estados Unidos y se ensambla en México, con el resto de las partes hechas en el territorio nacional, cumple con la regla de 75% del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, en teoría, no debería pagar ningún arancel.

Sin embargo, a partir de las nuevas tarifas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, al amparo de la Sección 232, al momento de exportarse a Estados Unidos ese coche paga un arancel de 25% sobre el valor total, menos por los asientos.

Es por eso que las armadoras están buscando incorporar cada vez más contenido nacional o regional a sus vehículos para bajar el arancel a pagar al ingresar a la Unión Americana, agregó Bustamante.

Sin embargo, descartó que algunos modelos se dejen de fabricar porque figuran entre los más vendidos, pero las armadoras buscan incorporar más componentes locales o estadounidenses para bajar el arancel que se les aplica.

“Tienen que meterle más contenido nacional o regional para bajar el arancel. Por eso hay mucho movimiento en cuanto a la sustitución de proveedores”, comentó.

Entre los componentes que tratan de integrar están estampados, partes para motor, partes para suspensión y de dirección, acero, aluminio, plástico y resinas.

Eric Ramírez, director para Latinoamérica de Urban Science, consultora global especializada en la industria automotriz, consideró que el retroceso en la exportación de ciertos modelos se debe a un efecto combinado entre aranceles y el ciclo de vida de cada modelo.

“El nuevo Versa ya se dejó de exportar a Estados Unidos; el Mazda 3 ya está terminando su ciclo de vida y ahora llega la CX 30. Y, en BMW, el Serie 3 también es un producto con un ciclo avanzado de vida; pasan los años y empieza a caer la demanda”, apuntó.

Sin embargo, reconoció que KIA exporta 66% de su producción a Estados Unidos, Volkswagen 62% y Mazda 56%.

“En el caso de Mazda y KIA, sí veo un riesgo o una afectación en su rentabilidad para absorber un costo extra de aranceles. Tienen que desarrollar otros mercados de exportación”, indicó Ramírez.

T-MEC, clave

El director general de la ANAPSA agregó que es casi seguro que el gobierno estadounidense pedirá un incremento de 75% a 85% de contenido regional en la regla de origen del T-MEC, donde al menos 50% de los componentes de un vehículo serían estadounidenses. De lo contrario, seguirá el arancel. Por lo tanto, los fabricantes necesitan prepararse para lo que viene, dijo.

“Lo que ya está en la mesa es elevar el valor de contenido regional a 85%, y de ese total, al menos 50% va a ser estadounidense.

“A diferencia de la actualidad, donde sólo piden 75% de partes de Norteamérica, pero no especifican un porcentaje de cada país. Si México no acepta esta propuesta van a dejar la Sección 232 hasta que quieran”, advirtió Bustamante.