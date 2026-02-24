Más Información

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

El envió este martes 25 de febrero otros dos buques de ayuda humanitaria a que estaban pendientes, con más de mil toneladas.

Este día zarparon del los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco con un total de mil 193 toneladas de víveres con alimentos de primera necesidad como frijol y leche en polvo.

Buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco en el puerto de Veracruz. Foto: Especial
Además, se incluyeron 23 toneladas de ayuda humanitaria que fueron recolectadas por distintas organizaciones de la sociedad civil con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico y corresponde a una primera entrega.

Para el traslado vía marítima, cuyo tiempo estimado de viaje es de cuatro días, se emplearon más de 350 elementos navales, una grúa y cinco montacargas.

Esta ayuda humanitaria se suma a las 814 toneladas de ayuda que envió el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo previamente.

