El gobierno de México envió este martes 25 de febrero otros dos buques de ayuda humanitaria a Cuba que estaban pendientes, con más de mil toneladas.

Este día zarparon del puerto de Veracruz los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco con un total de mil 193 toneladas de víveres con alimentos de primera necesidad como frijol y leche en polvo.

Buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco en el puerto de Veracruz. Foto: Especial

Además, se incluyeron 23 toneladas de ayuda humanitaria que fueron recolectadas por distintas organizaciones de la sociedad civil con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico y corresponde a una primera entrega.

Para el traslado vía marítima, cuyo tiempo estimado de viaje es de cuatro días, se emplearon más de 350 elementos navales, una grúa y cinco montacargas.

Esta ayuda humanitaria se suma a las 814 toneladas de ayuda que envió el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo previamente.

