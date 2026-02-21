Más Información
Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva
Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas
Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental
Comando corta oreja a cuatro hombres y les roba pertenencias tras irrumpir en domicilio de Mexicali; Fiscalía estatal investiga el caso
Morena en San Lázaro cierra filas con Claudia Sheinbaum por reforma electoral; Monreal reconoce que no hay acuerdo con aliados
Gurría Treviño, salario mensual equivalía al de dos presidentes de México; se jubiló a los 43 años con jugosa pensión
Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"
Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad
Investigan desaparición del hijo del exsenador Jorge Luis Preciado tras localizar su auto calcinado; revisan cámaras de la zona
Cubanos en Miami acuden a tiendas como Cubamax, empresa privada de Florida que gestiona envíos y remesas hacia la isla, para enviar alimentos, medicinas y productos básicos a sus familias ante el agravamiento de la crisis energética y económica en su país natal.
En el sur de Florida, la incertidumbre creció cuando una agencia limitó temporalmente los envíos por falta de combustible. Aunque algunas restricciones se levantaron, las filas persistieron, reflejando el temor a que el flujo de ayuda hacia la isla se interrumpa.
Las imágenes de AFP muestran cómo la crisis no se queda dentro de sus fronteras: se extiende hasta la diáspora, que intenta sostener a sus familias desde el otro lado del estrecho.
Mientras tanto, Cuba enfrenta apagones que pueden afectar hasta el 54% del país durante las horas de mayor consumo eléctrico. El déficit de generación —con varias termoeléctricas fuera de servicio y limitaciones de combustible— obliga a aplicar cortes programados a lo largo del día.
La empresa estatal Unión Eléctrica prevé una capacidad muy por debajo de la demanda nacional, lo que mantiene los apagones como medida cotidiana. El Gobierno atribuye la situación a las sanciones y a problemas de suministro, mientras especialistas señalan también fallas estructurales del sistema eléctrico.
Muere bebé de dos años luego de trasplante de corazón "dañado"; familiares denuncian posible negligencia médica
