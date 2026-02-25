Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

El presidente republicano ofrece este martes en el Congreso su Discurso sobre el Estado de la Unión, en un primer año de gobierno marcado por medidas antinmigrantes y planes para reforzar la frontera sur de Estados Unidos con México.

También hará un recuento de sus logros económicos y anunciará nuevas medidas durante el discurso.

Sigue aquí el minuto a minuto del discurso:

Lee también Trump lleva al Capitolio a equipo de hockey campeón olímpico y a la viuda de Charlie Kirk; dará mensaje clave sobre el Estado de la Unión

Mundo 08:30 PM Las próximas olimpiadas serán en Los Ángeles 2028 Asegura que la próxima vez que se encienda la llama olímpica será en Los Ángeles, en 2028, para las Olimpíadas de verano. "Haremos un excelente trabajo". Y "Los Ángeles será una ciudad segura, como lo es Washington".



El campeón olímpico de hockey, EU, en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión. (24/02/26) Foto: Captura de pantalla

Mundo 08:25 PM "Van a seguir ganando y van a ganar a lo grande", dice Trump Dice que puso fin a la política de diversidad, equidad e inclusión en EU. "El Estado de nuestra nación es fuerte", asegura. "Nuestro país está ganando. Está ganando tanto que no sabemos qué hacer con eso. Van a ganar en grande". Presenta al equipo masculino de hockey, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno.



Mundo 08:22 PM "Hoy tenemos la nación más pujante" La gente por primera vez va a sentir que tiene riqueza, dice. Se vanagloria de la inversión multimillonaria que ha recibido de distintos países. Hace cuatro años éramos un país muerto. Hoy tenemos la nación más pujante". Alude al crecimiento de empleos.

"Hemos recibido más de 80 mil millones de barriles de petróleo de nuestros nuevos amigos de Venezuela". La producción, afirma, está en su nivel más alto. "Cumplí mi promesa de perforar, perforar" (drill, baby, drill).



Mundo 08:19 PM Aseguro que Biden tenía la "peor inflación" Acusa al gobierno de Joe Biden por la "peor inflación", y asegura que hoy ha caído a 1.7%, y está "en su nivel más bajo en 5 años"



Mundo 08:18 PM EU redujo el flujo de fentanilo Subraya que se ha reducido el flujo de fentanilo en 56%, en un año. El año pasado, la tasa de homicidios registró la mayor baja de la historia.





Mundo 08:17 PM EU admitirá inmigrantes que entren de forma legal "Después de cuatro años en los que millones de migrantes cruzaron la frontera, hoy tenemos la frontera más segura del mundo. En los últimos 9 meses, 0 inmigrantes ilegales han sido admitidos en EU", señala. Afirma que EU permitirá el ingreso de gente "de manera legal. Gente que ame a nuestro país".



Mundo 08:16 PM Trump asegura que EU esta mejor desde el inicio de su administración Afirma haber heredado una nación "en crisis", con una inflación creciente y un "crimen rampante". "Hemos logrado una transformación como nadie había visto nunca. Una transformación histórica", afirma.

"Nunca volveremos adonde estábamos. Hoy nuestra frontera es segura. Nuestro espíritu se ha restablecido. La inflación está cayendo. Nuestros enemigos están asustados. Nuestro país y nuestras Fuerzas Armados son respetados nuevamente. Quizá como nunca".



Mundo 08:15 PM "Esta es la era de oro para Estados Unidos", dice Trump "Nuestra nación está de vuelta. Más grande, más rica, mejor y más fuerte que nunca", inicia Trump. Alude al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el 4 de julio. "Esta es la era de oro para Estados Unidos", afirma.



Mundo 08:13 PM Algunos demócratas apoyan a las víctimas del caso de Jeffrey Epstein Algunos demócratas presentes llevan insignias con el lema: "Apoya a los supervivientes, haz públicos los archivos", en relación al escándalo Jeffrey Epstein. Nancy Pelosi es una de ellos



Mundo 08:12 PM Se encuentran jueces que votaron por eliminar los aranceles Cuatro jueces del Tribunal Supremo están presentes, incluidos tres de los seis que votaron a favor de invalidar los aranceles generales del presidente Trump la semana pasada. El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., no se ha perdido ningún discurso presidencial desde que se incorporó al tribunal en 2005. Le acompañan los jueces Elena Kagan, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.



Mundo 08:11 PM Trump prometerá enfrentar las amenazas contra Estados Unidos Según extractos difundidos por la Casa Blanca. El presidente Donald Trump prometerá este martes en su discurso sobre el estado de la Unión "enfrentar las amenazas contra Estados Unidos", "Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera", dirá Trump, según este texto del tradicional discurso anual ante el Congreso. "Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga", advierte el texto parcial distribuido poco antes del inicio del discurso, previsto para las 21H00 locales (02H00 GMT).



Lee también Trump ofrece hoy su mensaje del Estado de la Unión; ¿Qué se puede esperar y cuáles son los temas clave?

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa