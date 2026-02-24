Más Información

Washington, 24 feb- El equipo masculino estadounidense de hockey sobre hielo, campeón olímpico en Milán Cortina 2026, y , viuda del activista ultraconservador Charlie Kirk, estarán entre los invitados del presidente de EU, Donald Trump, al discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará este martes en el Capitolio.

El propio Trump invitó a los deportistas en una conversación telefónica que ha causado polémica por la referencia en tono de broma del mandatario al equipo femenino de la misma disciplina, que también se alzó con el oro en los y luego rechazó participar en la tradicional cita en el Congreso debido a compromisos anteriores.

Los jugadores llegaron en la tarde de hoy a Washington, donde además se espera que visiten la Casa Blanca para un encuentro con el mandatario.

En un video compartido por la Casa Blanca puede verse cómo durante las celebraciones del pasado domingo en el vestuario el director del FBI, Kash Patel, sostiene un móvil mientras Trump saluda a los miembros del equipo y los invita al discurso, previsto para hoy a las 21:00 hora local (02:00 GMT). "¡Estoy en ello!", contestó Patel.

Poco después de invitar al equipo masculino, el presidente recordó en tono de sorna que tenía que invitar también a la selección femenina porque de lo contrario "podría enfrentar un juicio político", ante las carcajadas de los deportistas.

Este intercambio provocó el rechazo entre los detractores del presidente y seguidores de ese deporte en el país. La polémica también salpicó a Patel, que defendió su participación en la celebración con el equipo masculino en los Juegos tras críticas por el supuesto uso de recursos federales para viajes personales.

Entre los invitados de Trump al discurso sobre el estado de la Unión, el primero de su segundo mandato, también se encuentra Erika Kirk, que tomó el testigo como presidenta de Turning Point USA, la organización creada por su marido, asesinado en septiembre durante uno de sus controvertidos debates en la universidad Utah Valley.

Según confirmó en X la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente pedirá al Congreso que "rechace firmemente la violencia política" al tiempo que recordará la trayectoria del fallecido activista, estrecho colaborador de Trump y su vicepresidente, JD Vance, quien también asistirá a la cita en el Capitolio.

Trump también invitó a los padres de Sarah Beckstrom, la guardia nacional de Virginia Occidental que murió en un tiroteo cerca de la Casa Blanca en noviembre pasado mientras patrullaba la capital como parte del despliegue de tropas ordenado por el republicano dentro de su campaña contra el crimen.

Además, el mandatario planea honrar a un centenario veterano con la Medalla de Honor por sus acciones en una misión secreta durante la Guerra de Corea, según la cadena CBS, la primera vez que un presidente estadounidense otorga esa condecoración durante un discurso sobre el estado de la Unión.

Trump centrará su intervención de esta noche en los logros económicos a su regreso al poder, informó Leavitt, quien además adelantó que el republicano anunciará nuevas medidas de su "ambiciosa agenda para seguir haciendo que el sueño americano sea más accesible y asequible".

