Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de Clausura?

Tras intensas jornadas bajo la nieve y el hielo de Italia, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se acercan a su desenlace.

Con las últimas competencias en marcha y la memorable actuación de México aún fresca en la memoria, la organización prepara una gran celebración para poner el broche de oro a unas semanas que quedarán grabadas en la historia del olimpismo.

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 marcará el final de unas semanas inolvidables para el deporte mundial. El próximo 22 de febrero, el Estadio Olímpico se transformará en un escenario de música, cultura y tradición italiana, con un despliegue artístico que busca rendir homenaje tanto a los atletas como al espíritu olímpico.

Entre los momentos más esperados se encuentra la participación de Andrea Bocelli, Laura Pausini y la soprano Francesca Dotto, quienes aportarán un toque de elegancia y emoción con interpretaciones que prometen quedar grabadas en la memoria colectiva. A ellos se sumarán agrupaciones de danza contemporánea y coros juveniles italianos, que darán vida a un espectáculo pensado para reflejar la unión entre generaciones y la fuerza de la cultura italiana.

La ceremonia también tendrá un carácter simbólico: el relevo de la bandera olímpica hacia Salt Lake City 2030, próxima sede de los Juegos de Invierno.

¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de Clausura?