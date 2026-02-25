Más Información
Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores
Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo
Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas
Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad
Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica
Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales
Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"
Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”
Matan a balazos a exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur; despliegan operativo para dar con responsables
Toronto.- Canadá anunció que proporcionará a Cuba “de forma inmediata” 8 millones de dólares canadienses (5.85 millones de dólares estadounidenses) de ayuda humanitaria para la compra de alimentos.
El gobierno canadiense señaló en un comunicado que, ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, está proporcionando la ayuda para “ampliar el acceso a alimentos y nutrición” de los cubanos en situación vulnerable.
Ottawa explicó que los fondos serán entregados a socios “de confianza” con el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lo que garantizará que la ayuda “llegue directamente al pueblo cubano”.
Lee también Cubanos en Miami envían ayuda a sus familias en la isla; apagones alcanzan hasta 54% del territorio nacional
“Canadá continúa supervisando la situación en Cuba y mantiene un contacto estrecho con sus socios para evaluar y responder a las necesidades cambiantes”, añadió la declaración.
La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó hoy en declaraciones a los medios que Ottawa no ha tratado con Washington la distribución de la ayuda humanitaria a Cuba.
“Esta es la política de exteriores de Canadá y estamos concentrados en la situación humanitaria”, afirmó.
Lee también Sheinbaum invita a más países a enviar ayuda humanitaria a Cuba; México seguirá con el envío, garantiza
Con anterioridad, en el comunicado que informó sobre la ayuda humanitaria, la ministra canadiense dijo que “mientras el pueblo de Cuba afronta importantes dificultades, Canadá se solidariza y está proporcionando ayuda específica para atender las necesidades urgentes”.
Canadá es la principal fuente de turistas para Cuba. En 2025, unos 754 mil canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12.4% menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.
Pero desde el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, las aerolíneas canadienses se han visto obligadas a suspender sus vuelos a la isla por la falta de combustible para la aviación, lo que está suponiendo un importante golpe a la economía cubana.
México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]