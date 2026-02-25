Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra "El Mencho"; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra "El Mencho"; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de "El Mencho"

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; "sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas"

Matan a balazos a exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur; despliegan operativo para dar con responsables

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Toronto.- anunció que proporcionará a “de forma inmediata” 8 millones de dólares canadienses (5.85 millones de dólares estadounidenses) de para la compra de alimentos.

El gobierno canadiense señaló en un comunicado que, ante el empeoramiento de la que vive el país, está proporcionando la ayuda para “ampliar el acceso a alimentos y nutrición” de los cubanos en situación vulnerable.

Ottawa explicó que los fondos serán entregados a socios “de confianza” con el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia () lo que garantizará que la ayuda “llegue directamente al pueblo cubano”.

“Canadá continúa supervisando la situación en Cuba y mantiene un contacto estrecho con sus socios para evaluar y responder a las necesidades cambiantes”, añadió la declaración.

Una mujer compra sopa a un vendedor ambulante durante un corte de energía en La Habana, en octubre de 2024. Foto: AP
Una mujer compra sopa a un vendedor ambulante durante un corte de energía en La Habana, en octubre de 2024. Foto: AP

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó hoy en declaraciones a los medios que Ottawa no ha tratado con Washington la distribución de la ayuda humanitaria a Cuba.

“Esta es la política de exteriores de Canadá y estamos concentrados en la ”, afirmó.

Con anterioridad, en el comunicado que informó sobre la ayuda humanitaria, la ministra canadiense dijo que “mientras el pueblo de Cuba afronta importantes dificultades, Canadá se solidariza y está proporcionando ayuda específica para atender las necesidades urgentes”.

Canadá es la principal fuente de turistas para Cuba. En 2025, unos 754 mil canadienses eligieron el país caribeño como, un 12.4% menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Pero desde el bloqueo energético impuesto por , las aerolíneas canadienses se han visto obligadas a suspender sus vuelos a la isla por la falta de para la aviación, lo que está suponiendo un importante golpe a la economía cubana.

