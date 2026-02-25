Más Información

Moscú.- El gobierno de admitió que aún está estudiando el posible suministro de combustible a Cuba, escenario de una grave crisis energética debido al embargo estadounidense a la isla caribeña.

"Existen tales propuestas, que a día de hoy son estudiadas por el gobierno", dijo Alexandr Nóvak, viceprimer ministro ruso, según la agencia TASS.

Añadió que "se dedica a ello la comisión intergubernamental para el desarrollo de la cooperación económico-comercial entre Rusia y Cuba".

Precisamente, dicho asunto fue abordado la pasada semana en Moscú por el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y su colega, Serguéi Lavrov.

"Usted sabe nuestra postura al respecto. No aceptamos nada similar", dijo Putin en la reunión.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que en el encuentro se abordó la ayuda concreta que Moscú puede prestar a La Habana.

Previamente, Lavrov y Rodríguez llamaron al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval a Cuba.

Moscú anunció recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100 mil toneladas de crudo en febrero de 2025.

