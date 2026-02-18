Más Información

Moscú. El ministro de Exteriores de visitó Moscú, mientras la isla enfrenta apagones y una grave escasez de combustible agravada por un embargo de Estados Unidos.

Bruno Rodríguez mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, y tenía previsto reunirse este miércoles más tarde con el presidente del país, .

Lavrov instó a Washington a abstenerse de bloquear Cuba, que ha tenido dificultades para importar petróleo para sus centrales eléctricas y refinerías después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con a cualquier nación que vendiera petróleo a La Habana.

“Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, pedimos a que muestre sentido común, adoptar un enfoque responsable y se abstenga de llevar a cabo sus planes de bloqueo marítimo”, dijo Lavrov durante las conversaciones con Rodríguez.

Además, prometió que Moscú “seguirá apoyando a Cuba y a su pueblo en la protección de la soberanía y la seguridad del país”.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que “, como muchos otros países, se ha pronunciado sistemáticamente en contra el bloqueo a la isla”.

“Tenemos nuestras relaciones con Cuba y valoramos mucho estas relaciones”, dijo Peskov a reporteros. “Y tenemos la intención de seguir desarrollándolas, por supuesto, en tiempos difíciles, brindando la asistencia adecuada a nuestros amigos”.

Preguntado por si el envío de combustible a Cuba podría entorpecer el reciente acercamiento entre Moscú y Washington, Peskov respondió que “no creemos que estos asuntos estén relacionados”.

Putin ha elogiado los esfuerzos de Trump para mediar para el final de la guerra en Ucrania, y el Kremlin y la han discutido formas de reactivar sus lazos económicos.

Venezuela, uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba, dejó de vender crudo a la isla en enero, después de que Estados Unidos capturó al entonces presidente, , en una redada nocturna en Caracas y lo trasladó en avión a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico.

México también suspendió los envíos en enero, después de que Trump lanzó su amenaza arancelaria.

El medio ruso Izvestia reportó la semana pasada, citando a la embajada del país en , que Moscú se estaba preparando para enviar un cargamento humanitario de combustible a la capital cubana en un futuro cercano. El embajador ruso en Cuba, Viktor Koronelli, indicó el lunes que el Kremlin estaba revisando los detalles para organizar la asistencia a Cuba, pero no ofreció más detalles.

Las escasez de combustible en Cuba ya ha obligado a las rusas a dejar de vender paquetes de viajes a la isla, después de que el gobierno cubano dijo que no proporcionará combustible a los aviones que aterricen allí.

