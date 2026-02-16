Cuba atraviesa una severa crisis política, social y humanitaria; que se ha agravado a raíz de la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué sigue para Cuba? ¿Qué papel juega México? Rubén Cortés, periodista y escritor, nos habla al respecto.

En otros temas:

Las Medallas de Oro en los Juegos Olímpicos de invierno valen más, pero traen un pequeño problemita / Y también en Milano-Cortina 2026 la polémica que involucra la guerra en Ucrania.