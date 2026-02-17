Más Información
Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire
Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el gobierno de México seguirá con el envío de ayuda humanitaria para Cuba, “y otras solicitudes” que hizo la administración de Miguel Díaz-Canel.
“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional.
La titular del Ejecutivo federal volvió a externar que no está de acuerdo con la imposición de aranceles que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump a países que provean petróleo a la isla.
Sheinbaum insistió en que México dejó de vender crudo a Cuba para la protección de nuestro país. “Consideramos la autodeterminación de los pueblos", reiteró.
Además, mencionó que el propio pueblo cubano es el que debe decidir cómo se gobierna: “No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más, y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe”.
