Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Sheinbaum: Vamos a enviar más ayuda humanitaria a Cuba; reitera desacuerdo con imposición de aranceles anunciada por Trump

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

La presidenta mencionó que el gobierno de México seguirá con el envío de ayuda humanitaria para , “y otras solicitudes” que hizo la administración de Miguel Díaz-Canel.

“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal volvió a externar que no está de acuerdo con la imposición de aranceles que anunció el mandatario estadounidense a países que provean petróleo a la isla.

Sheinbaum insistió en que México dejó de vender crudo a Cuba para la protección de nuestro país. “Consideramos la autodeterminación de los pueblos", reiteró.

Además, mencionó que el propio pueblo es el que debe decidir cómo se gobierna: “No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más, y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe”.

