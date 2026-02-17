La Habana. El asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba pone en riesgo a 32 mil 880 embarazadas y afecta especialmente a otros pacientes, como personas con cáncer, diabéticos y recién nacidos, alertó este martes el Ministerio de Salud Pública de la isla (Minsap).

“El déficit de combustible genera afectaciones en la atención priorizada a la salud materno-infantil, con limitaciones que incluyen dificultades en el acceso de las gestantes a los ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y genéticos, para el diagnóstico oportuno de las malformaciones”, indicó el Minsap en un mensaje en redes sociales.

EU estableció un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero al cerrar el grifo del petróleo venezolano y anunciar posteriormente por orden ejecutiva del presidente Donald Trump que se impondrían aranceles a los países que suministren crudo a la isla.

Para afrontar la situación, el gobierno cubano implementó un plan de emergencia que ha dejado la sanidad y el transporte en servicios mínimos y ha racionado severamente el combustible, entre otras medidas.

En ese contexto, las autoridades sanitarias de la isla señalaron que la escasez de combustible causa retrasos en la vacunación infantil y “pone en riesgo la vida de los niños con necesidades especiales (ventilación domiciliaria, aspiración mecánica y climatización), entre otras problemáticas”.

“Estas afectaciones pudieran tener un impacto significativo en los más de 61 mil 830 menores de un año que requieren de atenciones especiales en esa primera etapa de vida”, afirmó el Minsap.

Denunciaron también que se ha limitado la atención a las urgencias médicas, a pacientes con cáncer, al tiempo que aumentan las dificultades para obtener medicamentos, reactivos, material gastable, entre otros equipos y materiales.

El asedio energético de EU ha agravado aún más la crítica situación en Cuba, marcada desde hace seis años por la escasez de medicinas, alimentos, frecuentes apagones, depreciación de la moneda local y una crisis migratoria sin precedentes.

Minera canadiense Sherritt para operaciones en Cuba por bloqueo petrolero

En este contexto, la minera canadiense Sherritt, una de las mayores inversiones extranjeras en Cuba, anunció este martes la suspensión de sus operaciones en la isla, también por la falta de combustible derivada del asedio petrolero de EU.

La empresa, que extrae níquel y cobalto en Cuba, indicó en un comunicado que “prevé pausar sus operaciones mineras y poner en modo de espera la planta de procesamiento durante la próxima semana” y que aprovechará el parón forzado para realizar tareas de mantenimiento.

Agregó que Sherritt ha sido notificada por las autoridades cubanas de que “las entregas de combustible planificadas para (la planta de) Moa no van a cumplirse y que por el momento se desconoce la fecha para retomar las entregas”.

Indicó asimismo que su refinería de níquel y cobalto en Alberta (suroeste de Canadá) tiene materia prima acumulada para proseguir con sus operaciones con normalidad hasta mediados de abril.

La minera canadiense avanzó que, cuando tenga una “mayor certeza sobre la cadena de suministro y el calendario para retomar completamente las operaciones” en Moa, actualizará sus previsiones empresariales para el conjunto de 2026.

Sherritt ya había advertido en enero de las “adversas condiciones operativas” en Cuba unos días antes de que el presidente de EU, Donald Trump, firmase una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a quienes suministrasen petróleo a la isla.

La empresa indicó entonces que en el conjunto de 2025 su producción de níquel y cobalto en Cuba quedó muy por debajo tanto de los resultados de 2024 como de las previsiones de negocio al inicio del ejercicio.

Pero el bloqueo petrolero de EU ha supuesto un salto cualitativo en las dificultades de Sherritt y otras empresas internacionales para operar en la isla.

La presión estadounidense está paralizando progresivamente la economía, que se encontraba ya en una situación muy precaria tras seis años de grave crisis, con escasez de bienes básicos (alimentos, combustibles, medicinas), elevada inflación con decrecimiento, dolarización, prolongados apagones diarios y una migración masiva.

El gobierno cubano ha puesto en marcha un duro plan de contingencia que ha llevado los servicios públicos a mínimos y racionado severamente el combustible.

Sherritt y la contraparte estatal cubana tienen a medias una mina y una planta en Moa, así como una refinería de metales en Alberta (Canadá). Esta iniciativa mixta es una de las grandes inversiones extranjeras en Cuba. La empresa lleva 30 años operando en la isla en una sociedad mixta con una empresa estatal.



