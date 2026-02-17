El gobierno de Colombia anunció que reanudará las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, suspendidas por parte del cartel hace dos semanas en protesta por acuerdos del presidente Gustavo Petro con Donald Trump.

El mandatario pactó en una visita a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero realizar labores conjuntas para ubicar a alias "Chiquito Malo", el máximo comandante de ese grupo narcotraficante.

El acuerdo llevó al Clan del Golfo a interrumpir los diálogos con el gobierno que se desarrollan desde septiembre en Catar.

La oficina de paz del gobierno colombiano informó en un comunicado que los negociadores se reunieron en Bogotá el 9 de febrero y dieron por "superada" la suspensión de las negociaciones.

