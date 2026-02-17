Más Información

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan

Billetes de 500, 100 y 200 pesos, los más falsificados

Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia

Corte adjudica contrato para comedor de trabajadores; “comer en la calle puede intoxicarlos”, justifica

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 personas contagiadas en la capital

¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"

Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida

Policía de Chilpancingo: Abuso e impunidad

"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme

El gobierno de anunció que reanudará las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, suspendidas por parte del cartel hace dos semanas en protesta por acuerdos del presidente Gustavo Petro con Donald Trump.

El mandatario pactó en una visita a la Casa Blanca el pasado 3 de febrero realizar labores conjuntas para ubicar a alias "Chiquito Malo", el máximo comandante de ese grupo narcotraficante.

El acuerdo llevó al a interrumpir los diálogos con el gobierno que se desarrollan desde septiembre en Catar.

La oficina de paz del gobierno colombiano informó en un comunicado que los negociadores se reunieron en Bogotá el 9 de febrero y dieron por "superada" la suspensión de las negociaciones.

