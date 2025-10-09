La Media Luna Roja egipcia afirmó que 153 camiones con ayuda humanitaria van camino de la Franja de Gaza tras el anuncio de un alto el fuego entre Israel y Hamas.

Dos fuentes de la organización egipcia confirmaron que "153 camiones con ayuda pasaron por el cruce fronterizo de Rafah, en dirección del punto de paso de Kerem Shalom, para entrar en la Franja de Gaza".

El convoy cuenta, entre otros, con 80 camiones de Naciones Unidas, 21 de Qatar y 17 de la Media Luna Roja egipcia, agregaron.

Jaled Zayed, responsable de la Media Luna Roja egipcia en la provincia de Sinaí del Norte, dijo que "en cuanto el alto el fuego sea anunciado oficialmente, estamos completamente listos para llevar la ayuda, en cualquier cantidad, incluso si el número de camiones alcanza el millar diario.

"Según lo que sabemos del acuerdo, se espera que crucen unos 400 camiones al día y ese número puede incrementarse a 600. (...) Una vez que los pasos estén abiertos, enviaremos la mayor cantidad posible", indicó.

