¿Puntas abiertas? El poderoso ingrediente natural que ayuda a combatir el cabello maltratado

VIDEO: Tiktoker japonesa muestra botana mexicana a su familia y su reacción se viraliza

Carl's Jr lanza combos en 109 pesos: ¿cómo aplica la promoción?

CURP Biométrica 2025: ¿cuánto tiempo tarda el trámite?

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: conoce los requisitos, montos y fechas clave del apoyo a estudiantes

La Media Luna Roja egipcia afirmó que 153 camiones con ayuda humanitaria van camino de la tras el anuncio de un alto el fuego entre .

Dos fuentes de la organización egipcia confirmaron que "153 camiones con ayuda pasaron por el cruce fronterizo de Rafah, en dirección del punto de paso de Kerem Shalom, para entrar en la Franja de Gaza".

El convoy cuenta, entre otros, con 80 camiones de Naciones Unidas, 21 de Qatar y 17 de la Media Luna Roja egipcia, agregaron.

Jaled Zayed, responsable de la Media Luna Roja egipcia en la provincia de Sinaí del Norte, dijo que "en cuanto el alto el fuego sea anunciado oficialmente, estamos completamente listos para llevar la ayuda, en cualquier cantidad, incluso si el número de camiones alcanza el millar diario.

"Según lo que sabemos del acuerdo, se espera que crucen unos 400 camiones al día y ese número puede incrementarse a 600. (...) Una vez que los pasos estén abiertos, enviaremos la mayor cantidad posible", indicó.

mcc

